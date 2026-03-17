Zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Teatru w Elblągu – kto zdobędzie Aleksandra?

To wyjątkowy wieczór, podczas którego Kapituła złożona ze znawców i wnikliwych obserwatorów życia teatralnego, przyzna statuetki za najlepszą Kobiecą i Męską Rolę Roku. Poznamy również laureata Aleksandra Publiczności, wyłonionego w głosowaniu widzów. Tradycyjnie docenimy także naszych darczyńców statuetką Przyjaciela Teatru oraz wyróżnimy Najwierniejszego Widza Zbiorowego. Poniżej przedstawiamy tegoroczne nominacje:

Kobieca Rola Roku 2025/2026

Maria Makowska-Franceson jako Maryjohnny Rafferty w spektaklu „Czaszka z Connemary”, reż. W.Adamczyk

Małgorzata Jakubiec-Hauke jako Ciotka Lucyndy w spektaklu „Piękna Lucynda”, reż. M.Smalara

Marta Piętka jako Sonia w spektaklu „Zbrodnia i kara”, reż. A.Hübner-Ochodlo

Męska Rola Roku 2025/2026

Lesław Ostaszkiewicz jako Jakub w spektaklu „Jak wam się podoba”, reż. S.Narloch

Artur Hauke jako Porfiry Pietrowicz w spektaklu „Zbrodnia i kara”, reż. A.Hübner-Ochodlo

Dariusz Siastacz jako Mick Dowd w spektaklu „Czaszka z Connemary”, reż. W.Adamczyk

Zwieńczeniem oficjalnej części wieczoru będzie spektakl „Jentl” w reżyserii Arkadiusza Klucznika. Ta poruszająca historia dziewczyny, która wbrew tradycji pragnie studiować i w męskim przebraniu wstępuje do jesziwy, zachwyca muzyką, przepiękną scenografią oraz udziałem niemal całego zespołu aktorskiego naszego teatru.

28 marca godz. 16:0064.MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU – Gala wręczenia dorocznych nagród Aleksander oraz spektakl „Jentl”