Lato w mundurze na Warmii i Mazurach. Wakacje z WOT 2026

WAKACJE Z WOT 2026 – LATO W MUNDURZE NA WARMII I MAZURACH

Program kierowany jest przede wszystkim do uczniów, studentów, nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy chcą aktywnie wykorzystać wakacyjny czas i jednocześnie zrobić pierwszy krok w kierunku służby wojskowej. To doskonała okazja, by sprawdzić się w wojskowym środowisku, zdobyć nowe umiejętności i poprawić kondycję fizyczną.

„Wakacje z WOT” to ogólnopolska inicjatywa Wojsk Obrony Terytorialnej realizowana od 2019 roku. To dwa rodzaje szkoleń, kierowanych do ochotników: podstawowe, tzw. „szesnastka” – dla osób, które wcześniej nie pełniły służby wojskowej oraz wyrównawcze, tzw. „ósemka” – dla kandydatów posiadających wcześniejsze doświadczenie wojskowe.Udział w programie to konkretne korzyści. Podczas szkolenia zdobędziesz podstawowe umiejętności wojskowe, wiedzę z zakresu taktyki i strzelectwa. Możesz poprawić sprawność fizyczną i odporność psychiczną, a także nauczyć się pracy w zespole, zdobyć nowych znajomych i cenne doświadczenia.Po ukończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej rozpoczniesz terytorialną służbę wojskową w szeregach 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT.Ochotnicy, którzy ukończą 16-dniowe szkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową, otrzymują jednorazowe uposażenie w wysokości około 7 000 zł. Żołnierze kontynuujący służbę w ramach szkoleń rotacyjnych mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie wynoszące około 1 000 zł.

TERMINY SZKOLEŃ „Wakacji z WOT” W 4W-MBOT:

Szkolenie podstawowe:3–18 lipca 2026 r.21 sierpnia – 5 września 2026 r.

Pozostałe terminy szkolenia podstawowego:25 września – 10 października 2026 r.

Szkolenie wyrównawcze:3–10 lipca 2026 r.16–23 września 2026 r.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, skontaktuj się z rekruterem 4W-MBOT lub odwiedź stronę rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl. Następnie złóż wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej w Wojskowym Centrum Rekrutacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Po zakończeniu procedury otrzymasz informację o terminie i miejscu rozpoczęcia szkolenia.W 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służbę pełni ponad 3,5 tys. żołnierzy. To największa brygada WOT.