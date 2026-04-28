Wskocz ekipą do smoczej łodzi

To idealny moment, by przygotować się do pierwszego sprawdzianu. Już 27 czerwca, w ramach Dni Elbląga, na rzece odbędą się zawody smoczych łodzi podzielone na kategorie SPORT i FUN. Jeśli myślicie o starcie, teraz jest czas, żeby zbudować skład i złapać wspólne tempo.

Treningi odbywają się na Przystani Kajakowej MOSiR przy ul. Radomskiej i są dostępne dla grup zorganizowanych. Jedna łódź mieści od ośmiu do dziesięciu osób oraz dobosza, który nadaje rytm, a nad bezpieczeństwem i prowadzeniem czuwa sternik. Każde zajęcia trwają godzinę i rozpoczynają się krótkim instruktażem, dzięki czemu również osoby bez doświadczenia szybko odnajdą się na wodzie.

Zajęcia prowadzone są w stałych terminach w ciągu tygodnia, ale w miarę dostępności istnieje możliwość dopasowania godziny treningu do potrzeb grupy. To dobra opcja zarówno dla ekip znajomych, firm, jak i drużyn, które chcą wystartować w czerwcowych zawodach.

Rezerwacja łodzi odbywa się mailowo – wystarczy wysłać zgłoszenie na adres [email protected] i poczekać na potwierdzenie terminu. Po jego ustaleniu obowiązuje opłata za obsługę sternika w wysokości 185 zł, którą należy uregulować najpóźniej dzień przed treningiem.

Smocze łodzie, które pojawiły się na rzece Elbląg dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego, co roku przyciągają kolejne zespoły. Teraz wszystko jest po Waszej stronie – zbierzcie ekipę, wejdźcie do łodzi i sprawdźcie, jak działa prawdziwa praca zespołowa na wodzie.