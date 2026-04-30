Widok zapiera dech. Rusza sezon na tarasie widokowym elbląskiej Katedry

Elbląg. Zwiedzanie wieży widokowej

Historia katedry św. Mikołaja sięga pierwszej połowy XIII wieku. Na przestrzeni lat obiekt był wielokrotnie rozbudowywany czy odbudowywany po pożarze, a następnie po zniszczeniach II wojny światowej. Jest to jedna z najwyższych świątyń w Polsce – wysokość wieży wynosi 97 m. Wprawdzie taras widokowy jest zlokalizowany nieco niżej – na wysokości 67,08 – jednak mimo to zapewnia niezapomniany widok na całe miasto i okolice. Dotarcie do niego wymaga pokonania 365 schodów, dlatego wybierając się na wieżę warto zaopatrzyć się w wygodne obuwie.

Wstęp na taras widokowy elbląskiej Katedry jest odpłatny –

za bilet normalny zapłacimy 20 zł, a za ulgowy – 10 zł. Dzieci do lat 4 – wstęp bezpłatny.

Wieża udostępniana jest w dniach:

wtorek – piątek, w godzinach: 10.00 – 17.00,sobota, w godzinach: 10.00 – 14.00,niedziela, w godzinach: 14.00 – 17.00.Ostatnie wejście możliwe jest na pół godziny przed zamknięciem.

W poniedziałki wieża jest nieczynna.

Od 2 maja można zwiedzać replikę wikińskiej chaty z Truso, która znajduje się na terenie dziedzińca Muzeum. Chata będzie udostępniona do zwiedzania w godzinach otwarcia Muzeum, a wstęp do niej jest bezpłatny.