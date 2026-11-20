Z podrobionym dokumentem chciał pojechać do Rosji

19 listopada, po północy do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski do Rosji, stawił się 45-letni mężczyzna. Rosjanin, mieszkający w Niemczech okazał do kontroli polskie prawo jazdy. Funkcjonariusz Straży Granicznej nabrał podejrzeń co do autentyczności dokumentu. Okazało się, że druk blankietu został wykonany na wzór oryginalnego. Ponadto nr PESEL umieszczony w dokumencie należał do innej osoby. Podróżny tłumaczył, że odbył kurs prawa jazdy i taki dokument otrzymał.

Decyzją Prokuratora Rejonowego w Braniewie mężczyzna za posłużenie się podrobionym dokumentem zapłacił grzywnę w wysokości 4 tys. zł oraz 500 zł kosztów sądowych.