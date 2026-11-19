Portowa współpraca w przyszłości przyniesie korzyści Elblągowi i Gdańskowi

Po sfinalizowaniu kluczowych inwestycji rządowych oraz samorządowych elbląski port zyska szansę, by wykorzystać swój pełny potencjał i stać się istotnym punktem na logistycznej mapie Polski. Jako port feederowy będzie mógł ściśle kooperować z dużymi bałtyckimi hubami, generując wymierne korzyści dla całego regionu. Dla portów trójmiejskich oznacza to dywersyfikację oferty, usprawnienie łańcuchów dostaw oraz odciążenie głównych szlaków drogowych z uciążliwego tranzytu kołowego, natomiast dla Elbląga jest to impuls do rozwoju gospodarczego i pozyskania nowych inwestorów. Zawarte porozumienie przewiduje, że już na etapie projektowania szczegółowych rozwiązań dla rozbudowy obecnego zaplecza oraz budowy nowego, znacznie większego terminala T2 przy ul. Żytniej, plany będą konsultowane pod kątem realnego zapotrzebowania rynku transportowego i magazynowego. Elbląski port zamierza czerpać z wiedzy i wieloletniego doświadczenia spółki Port Gdański Eksploatacja S.A., będącej jednym z czołowych i najbardziej uniwersalnych operatorów przeładunkowych w gdańskim porcie. Działania te wpisują się w trwający proces inwestycyjny, ponieważ zaledwie kilka dni temu Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na pogłębienie ostatniego odcinka rzeki Elbląg od wysokości oczyszczalni ścieków do terminala przy ul. Radomskiej wraz z budową obrotnicy dla statków.

Docelowo szerokość dna toru wodnego wyniesie 36 metrów z poszerzeniem do około 160 metrów w obrębie obrotnicy, a głębokość techniczna osiągnie 5 metrów, czemu towarzyszyć będzie odcinkowe wzmocnienie lewego i prawego brzegu rzeki. Równolegle elbląski samorząd realizuje wielomilionowe zadania związane z rozbudową infrastruktury portowej oraz układu drogowego. Inwestycja dotycząca terminala T2 obejmie obszar około 25 hektarów i została podzielona na etapy. W ramach pierwszego powstaną place składowe oraz zaplecze administracyjno-logistyczne, dokąd w 2029 roku zostanie przeniesiona obecna siedziba spółki z ul. Warszawskiej, a swoje miejsce znajdą tam również służby fitosanitarne, weterynaryjne oraz operatorzy logistyczni. W tym etapie zaplanowano także budowę dróg wewnętrznych i bocznicy kolejowej, której tory pobiegną bezpośrednio przez place składowe oraz wzdłuż nabrzeża przeładunkowego, co umożliwi przeładunek w relacji bezpośredniej z wagonów na jednostki pływające. Drugi etap zakłada rozbudowę części magazynowej, w tym wzniesienie magazynu wysokiego składowania o powierzchni ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych i wysokości 15 metrów. Drugim filarem przedsięwzięcia jest tzw. komponent drogowy obejmujący przebudowę ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Obrońców Pokoju do granic administracyjnych miasta, budowę dwóch rond na ul. Radomskiej oraz łącznicy z Trasą Unii Europejskiej, na co przetarg zostanie ogłoszony w pierwszym półroczu 2027 roku. Łączna wartość tych zadań przekracza 224 miliony złotych, z czego 129 milionów złotych przeznaczono na rozbudowę infrastruktury stricte portowej.

Przypomnijmy, że miasto na realizacje tych zadań otrzymało 200 mln złotych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.