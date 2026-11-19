Kolejne wielkie sportowe wydarzenie w Elblągu przed nami! Siatkarska kadra U20 powalczy o awans na ME

Organizacja turnieju to kolejny dowód na to, że Elbląg jest miastem otwartym na wielkie wydarzenia sportowe, gotowym gościć zawodników, trenerów, działaczy i kibiców z różnych krajów. Przed nami trzy dni sportowych emocji, rywalizacji na wysokim poziomie i promocji młodzieżowej siatkówki. Wola wspólnej organizacji wydarzenia została potwierdzona listem intencyjnym zawartym pomiędzy Gminą Miastem Elbląg a Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Wspólnym celem Miasta i Polskiego Związku Piłki Siatkowej jest przygotowanie turnieju na wysokim poziomie organizacyjnym, sportowym i logistycznym, a także stworzenie zawodnikom, trenerom i kibicom jak najlepszych warunków do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Turniej będzie miał szczególne znaczenie dla młodych siatkarzy, którzy staną przed szansą wywalczenia awansu do kolejnego etapu kwalifikacji do Mistrzostw Europy U20. Dla kibiców będzie to natomiast doskonała okazja, aby zobaczyć w akcji reprezentacje czterech europejskich krajów i wspierać biało-czerwonych w walce o awans. Już teraz zapraszamy mieszkańców, sympatyków siatkówki i wszystkich miłośników sportu z całej Polski do wspólnego przeżywania emocji związanych z międzynarodową rywalizacją młodych siatkarzy.