Wielkie granie w Elblągu. 6. El-Festiwal - Planszówkowy Zawrót Głowy w weekend

El-Festiwal - Planszówkowy Zawrót Głowy , to wydarzenie dla wszystkich – zarówno dla doświadczonych graczy, którzy szukają nowych wyzwań i tytułów, jak i dla tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z planszówkami. Na miejscu będzie można liczyć na pomoc animatorów i innych uczestników, którzy chętnie wprowadzą w zasady i pomogą wybrać odpowiednią grę

Program festiwalu obejmuje m.in.:

ogromną wypożyczalnię gier – od klasyków po najnowsze tytuły

strefę RPG z sesjami pełnymi narracji i emocji

warsztaty malowania figurek

strefę gier bitewnych dla miłośników strategii

prezentacje prototypów – okazję, by zagrać w gry przed ich premierą

turnieje, konkursy i nagrody

giełdę planszówek i gadżetów

stoisko ALEplanszówki z festiwalowymi promocjami

25 kwietnia (sobota), godz. 11:00–20:00:

Games Room – godz. 10:00–20:00

RPG dla dzieci: Hero kids 7+ – godz. 12:00

RPG: Warhammer 2. edycja, 15+ – godz. 12:00

RPG: Inspectres 14+ – godz. 16:00

RPG: Operacja Archanioł 14+ – godz. 16:00

Konkurs: Kahut – ok. godz. 18:30

Malowanie figurek 12+ – godz.: 11:00, 13:00, 16:00

Disney LORCANA (nauka zasad gry LORCANA) – godz. 11:00

Wystawa – godz. 10:00–20:00

Giełda – godz. 10:00–20:00

26 kwietnia (niedziela), godz. 10:00–17:00:

Games Room – godz. 10:00–17:00

RPG: Krew na zegarze – godz. 11:00 i 13:30

Konkurs: układanie puzzli na czas – godz. 12:00

Disney LORCANA (nauka zasad gry LORCANA) – godz. 11:00

RPG: Herosi i Hoorory 16+ – godz. 12:00

RPG: Jedyny pierścień 14+ – godz. 12:00

Malowanie figurek 12+ – godz.: 11:00, 13:30

Wystawa – godz. 10:00–17:00

Giełda – godz. 10:00–17:00

Wstęp wolny.