Wielkie granie w Elblągu. 6. El-Festiwal - Planszówkowy Zawrót Głowy w weekend

El-Festiwal - Planszówkowy Zawrót Głowy , to wydarzenie dla wszystkich – zarówno dla doświadczonych graczy, którzy szukają nowych wyzwań i tytułów, jak i dla tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z planszówkami. Na miejscu będzie można liczyć na pomoc animatorów i innych uczestników, którzy chętnie wprowadzą w zasady i pomogą wybrać odpowiednią grę
Program festiwalu obejmuje m.in.:
ogromną wypożyczalnię gier – od klasyków po najnowsze tytuły
strefę RPG z sesjami pełnymi narracji i emocji
warsztaty malowania figurek
strefę gier bitewnych dla miłośników strategii
prezentacje prototypów – okazję, by zagrać w gry przed ich premierą
turnieje, konkursy i nagrody
giełdę planszówek i gadżetów
stoisko ALEplanszówki z festiwalowymi promocjami
25 kwietnia (sobota), godz. 11:00–20:00:
Games Room – godz. 10:00–20:00
RPG dla dzieci: Hero kids 7+ – godz. 12:00
RPG: Warhammer 2. edycja, 15+ – godz. 12:00
RPG: Inspectres 14+ – godz. 16:00
RPG: Operacja Archanioł 14+ – godz. 16:00
Konkurs: Kahut – ok. godz. 18:30
Malowanie figurek 12+ – godz.: 11:00, 13:00, 16:00
Disney LORCANA (nauka zasad gry LORCANA) – godz. 11:00
Wystawa – godz. 10:00–20:00
Giełda – godz. 10:00–20:00
26 kwietnia (niedziela), godz. 10:00–17:00:
Games Room – godz. 10:00–17:00
RPG: Krew na zegarze – godz. 11:00 i 13:30
Konkurs: układanie puzzli na czas – godz. 12:00
Disney LORCANA (nauka zasad gry LORCANA) – godz. 11:00
RPG: Herosi i Hoorory 16+ – godz. 12:00
RPG: Jedyny pierścień 14+ – godz. 12:00
Malowanie figurek 12+ – godz.: 11:00, 13:30
Wystawa – godz. 10:00–17:00
Giełda – godz. 10:00–17:00
Wstęp wolny.