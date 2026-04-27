Nowy Elbląg proponuje nowy Budżet Obywatelski. Zaprasza mieszkańców do konsultacji społecznych

Projekt uchwały został przekazany prezydentowi Elbląga dwa tygodnie temu. Dziś jego autorzy podkreślają, że traktują go jako otwartą propozycję i zapraszają wszystkich chętnych do współpracy.

Wśród najważniejszych zmian znalazły się m.in. weryfikacja głosu kodem SMS przy głosowaniu przez internet, możliwość wycofania sfałszowanych głosów po zgłoszeniu nieuprawnionego głosowania, rozwiązania mające zapewnić realną ogólnodostępność projektów, a także zakaz czerpania zysku z projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Celem zmian jest stworzenie Budżetu Obywatelskiego, który będzie odporny na nadużycia i będzie zachęcał mieszkańców do większego zaangażowania we współdecydowanie o naszym mieście, mówi Artur Pytliński, prezes Ruchu Obywatelskiego Nowy Elbląg.

Projekt przewiduje również zakaz składania wniosków przez radnych, wprowadzenie jasnych kryteriów oceny poprzez kartę oceny formalnej i kartę oceny merytorycznej, a także możliwość uzupełnienia lub poprawy projektu po negatywnej ocenie, zgodnie z opisaną procedurą.

Jedną z ważniejszych propozycji jest także nowy, bardziej przejrzysty podział miasta. Elbląg zostałby podzielony na cztery okręgi wyborcze zamiast obecnych pięciu, które zdaniem autorów projektu są dziś mało czytelne. Wzrosłyby również środki przeznaczone na projekty ogólnomiejskie i okręgowe, a dodatkowo pojawiłyby się pule lokalne dla mniejszych inicjatyw odpowiadających na potrzeby konkretnych części miasta.

Nowy model pul lokalnych ma opierać się na mechanizmie aktywności i konkurencji. Każdy obszar lokalny w ramach okręgu otrzymałby własną pulę środków na projekty lokalne. Jeżeli jednak w danym obszarze nie zostaną zgłoszone projekty albo dostępne środki nie zostaną wykorzystane, pieniądze nie przepadną. Trafią do tego obszaru w danym okręgu, który okaże się najbardziej aktywny, czyli tam, gdzie zgłoszono najwięcej wartościowych projektów i gdzie zaangażowanie mieszkańców będzie największe.

Autorzy projektu przekonują, że takie rozwiązanie ma z jednej strony mobilizować mieszkańców do działania, a z drugiej sprawić, że środki z Budżetu Obywatelskiego będą trafiały tam, gdzie rzeczywiście istnieje gotowość do realizacji lokalnych inicjatyw. Dzięki temu pieniądze nie będą blokowane w miejscach, w których nie ma zainteresowania projektami, ale będą wzmacniać te części miasta, gdzie mieszkańcy chcą aktywnie wpływać na swoje otoczenie.

Projekt przewiduje również zasadę kaskadowego przepływu środków, zgodnie z którą niewykorzystane pieniądze nie przepadają, lecz zasilają kolejne poziomy finansowania, najpierw okręgowe, a następnie ogólnomiejskie. Dodatkowo mieszkańcy mają zyskać większy wybór w projektach dotyczących całego miasta. Będzie można oddać głos na trzy wybrane projekty.

Ruch Obywatelski Nowy Elbląg zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały. To właśnie podczas nich będzie można zgłaszać uwagi i propozycje dodatkowych rozwiązań. Autorzy chcą zapytać mieszkańców także o dodatkowe mechanizmy, takie jak np. wprowadzenie minimalnej liczby głosów potrzebnej do przyjęcia projektu do realizacji. Konsultacje potrwają do 17 maja.

