Woda powoli rośnie. Elbląskie służby w gotowości

KaJot
2026-02-24 11:44

W związku ze wzrostem poziomu wody w rzece Kumieli oraz szybkim spływem wód z terenu Wysoczyzny Elbląskiej o godz. 9 odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez prezydenta Elbląga Michała Missana. Uczestniczyli w nim przedstawiciele służb, Wód Polskich i jednostek miejskich.

Posiedzenie sztabu keryzysowego

Autor: UM ELbląg/ Materiały prasowe

Podczas spotkania omówiona została bieżąca sytuacja na rzece Kumieli oraz Babicy, a także stan przygotowania sił i środków na ewentualność podjęcia działań zabezpieczających. Od wczesnych godzin porannych wszystkie właściwe służby pozostają w stanie gotowości, prowadzony jest monitoring koryta rzeki, przepustów oraz newralgicznych punktów infrastruktury hydrotechnicznej.

Na godz. 10.30 sytuacja jest stabilna. Na terenie szpitala przy ul. Zw. Jaszczurczego, czyli newralgicznym punkcie Kumieli, zabezpieczono 10 rękawów przeciwpowodziowych. Przygotowane zostaną również worki z piaskiem.

Zgodnie z rekomendacją Wód Polskich, na ten moment należy monitorować poziom wody, a ewentualne działania skupić na ujściu rzeki. W celu umożliwienia szybszego spływu wody, Wody Polskie podjęły również działania związane z udrożnieniem ujścia rzeki Kumieli do rzeki Elbląg.