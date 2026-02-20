GE Vernova zatrudni 120 osób. Elbląg pomaga w rekrutacji

GE Vernova zatrudni 120 osób. Miasto pomaga w rekrutacji

Rozszerzenie zespołu elbląskiego zakładu jest bezpośrednio związane ze zwiększeniem produkcji oraz dalszym rozwojem działalności firmy w naszym mieście. Obecnie spółka rozwija i wdraża innowacyjne rozwiązania w sektorze energetycznym, umacniając swoją pozycję jako ważny pracodawca w regionie. Miasto Elbląg aktywnie wspiera ten proces. Referat Wsparcia Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego, wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu, organizuje działania ułatwiające firmie dotarcie do potencjalnych kandydatów.

Dla osób zarejestrowanych w PUP odbywają się spotkania i prezentacje prowadzone przez przedstawicieli spółki. Szczególne wsparcie kierowane jest do osób do 30. roku życia – w tym absolwentów szkół i uczelni wyższych – zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tzw. grup szczególnych. To jeden z konkretnych instrumentów wsparcia młodych elblążan, którzy dzięki współpracy samorządu z biznesem mogą podjąć pracę w Elblągu, w firmie działającej na rynku globalnym.

W związku z tym, że obecnie kilka przedsiębiorstw z Elbląga z branży produkcyjnej oraz szeroko pojętego sektora metalurgicznego rozwija swoją działalność i zwiększa zatrudnienie, planowane są kolejne tego typu spotkania. Będą one okazją do bezpośredniego zaprezentowania potencjalnym kandydatom profilu działalności firm, aktualnych ofert pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego.