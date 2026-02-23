Malowane na starych żaglach: wernisaż wystawy Anny Maciejko

Pomysł malowania na żaglach powstał około dziesięciu lat temu. Zwróciłam wówczas uwagę na bezużyteczne żagle leżące w klubie żeglarskim YKM Gryf, którego jestem członkinią. Wcześniej malowałam standardowo na podobraziach. Pierwszy raz tego typu prace pokazałam na wystawie w Galerii przy szkole filmowej w Gdyni. Spotkały się z pozytywnym odbiorem i kontynuuję ten rodzaj twórczości.

Po raz pierwszy prace Anny Maciejko prezentowaliśmy w Bibliotece Elbląskiej w 2024 roku. Pomysł na wystawę w jej wnętrzach narodził się spontanicznie. „Żeglując latem 2023 roku w stronę pochylni, zacumowaliśmy przy gościnnej kei między mostami. Odwiedziłam wtedy Bibliotekę Elbląską i oczarowała mnie piękna sala U św. Ducha” – wspomina artystka. Koncepcja malowania obrazów na starych żaglach jest niecodzienna, dlatego poprzednia wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem Elblążan. Po przerwie artystka wraca do Elbląga z nowymi pracami. Obok obrazów powstałych na żaglach zaprezentuje także dzieła malowane na tradycyjnych podobraziach. Okazja jest szczególna – mija dwadzieścia pięć lat od pierwszej publicznej wystawy artystki. Na starych żaglach tworzy od 2019 roku, a jej twórczość silnie związana jest z morzem i żeglowaniem. Specjalnie z myślą o elbląskiej publiczności artystka przygotowała również niespodziankę. Zapraszamy na wystawę wspólnie z artystką!

Wystawa będzie prezentowana w bibliotece do 14 marca 2026 roku.