Wiosna zaczyna się na rowerze. Już w niedzielę elbląska wycieczka rowerowa

Wiosna zaczyna się na rowerze

Trasa o długości około 51 kilometrów poprowadzi przez Ogrodniki, Milejewo i Nowe Monasterzysko do Młynar, gdzie przewidziano dłuższy postój nad rzeką Baudą. Powrót przebiegać będzie przez Zastawno, Kwietnik i Kamiennik Wielki, a wspólna jazda zakończy się przy rondzie ulic Rawskiej i Łęczyckiej. Planowany powrót do Elbląga przewidziano około godziny 15:00.

Uczestnicy powinni przygotować się na trasę o zróżnicowanym profilu. Nie zabraknie zarówno wymagających podjazdów, jak i dynamicznych zjazdów, które wymagają koncentracji i odpowiedniej kondycji. Zaplanowano przerwy na odpoczynek, tak aby każdy mógł pokonać dystans w komfortowym tempie.

Wycieczka przebiegać będzie głównie po drogach asfaltowych dobrej i bardzo dobrej jakości. Każdy uczestnik powinien zadbać o sprawność techniczną swojego roweru oraz zabrać podstawowe wyposażenie – zapasową dętkę, łatki, pompkę i klucze. Zalecane jest korzystanie z kasków. Najlepiej sprawdzą się rowery turystyczne, gravelowe lub MTB z działającymi przerzutkami, choć mile widziane są także rowery elektryczne. Warto zabrać ze sobą książeczki turystyki kolarskiej PTTK oraz odpowiednio dobrać strój do warunków pogodowych.

Na inaugurację sezonu każdy uczestnik otrzyma upominek – mapę Zalewu Wiślanego i okolic, przekazaną dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Start zaplanowano na niedzielę, 22 marca, o godzinie 10:00 z pętli przy ul. Ogólnej

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu we współpracy z PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki, Urzędem Gminy Elbląg, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.