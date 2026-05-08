Cztery zespoły, jeden cel. Elbląg gotowy na wielki finał Pucharu Polski

W Final Four Pucharu Polski piłkarek ręcznych zobaczymy cztery zespoły: broniące tytułu Zagłębie Lubin, żądną rewanżu ekipę z Lublina, nieobliczalną Piotrcovię Piotrków Trybunalski oraz gospodynie – Energę Start Elbląg, które niesione dopingiem własnych kibiców, spróbują pokrzyżować szyki faworytkom. Wszystkie mecze zostaną rozegrane w hali sportowo-widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135.

Niezależnie od tego, których z tych zespołów w niedzielę wzniesie puchar w górę, dzisiaj pewne jest jedno – najbliższy weekend (9-10.05) zapowiada się w Elblągu niezwykle emocjonująco.

- Wybór naszego miasta, jako organizatora tak wysokiej rangi rozgrywek, to jasny sygnał: mamy infrastrukturę, mamy doświadczenie i – co najważniejsze – mamy niesamowitych kibiców, którzy zasługują na emocje na najwyższym poziomie – podkreślił wiceprezydent Elbląga Piotr Kowal podczas konferencji prasowej, która odbyła się w piątek.

Szczególnego znaczenia Final Four dodaje fakt, że ten historyczny turniej odbywa się w wyjątkowym dla Elbląga czasie.

- Gościmy najlepsze drużyny Pucharu Polski piłkarek ręcznych w roku, w którym świętujemy 780-lecie nadania Elblągowi praw miejskich – dodał wiceprezydent. - Bardzo dziękuję za współpracę Związkowi Piłki Ręcznej w Polsce przy organizacji tego wydarzenia i za dostrzeżenie potencjału naszego miasta. Elbląg to miasto o niezwykle bogatej i dumnej tradycji piłki ręcznej. Od dekad nasze zespoły, ze Startem na czele, dostarczały nam powodów do dumy, zdobywając medale Mistrzostw Polski i godnie reprezentując nas na arenie krajowej i międzynarodowej. To właśnie tutaj, w Elblągu, wychowały się pokolenia wybitnych zawodniczek i zawodników. Organizacja finału Pucharu Polski w naszym mieście to ukłon w stronę tej wielkiej historii i wszystkich ludzi, którzy przez lata budowali potęgę elbląskiego szczypiorniaka. Obecność najlepszych drużyn w kraju to potężny zastrzyk motywacji dla naszej młodzieży i lokalnych zawodników. Chcemy, aby ten turniej był świętem wszystkich mieszkańców. To moment, w którym sportowa rywalizacja łączy nas wszystkich. Wierzę, że hala wypełniona po brzegi energią i pozytywnym dopingiem stanie się naszą najlepszą wizytówką. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby strona organizacyjna stała na najwyższym poziomie, zapewniając zawodnikom idealne warunki do walki o trofeum, a widzom – niezapomniane widowisko. Z tego miejsca serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do kibicowania. Do zobaczenia na trybunach!

- Cieszymy się, że takie wydarzenie zagości w Elblągu i dziękujemy Miastu oraz Panu Prezydentowi za współorganizację. To jedna z najważniejszych imprez w roku dla polskiej żeńskiej piłki ręcznej, zwłaszcza mając na horyzoncie grudniowe mistrzostwa Europy kobiet, które po raz pierwszy odbędą się w naszym kraju – powiedział Damian Wleklak, członek zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce. - Już od soboty zapraszamy na trybuny wszystkich mieszkańców Elbląga. Będzie można zobaczyć w jednym miejscu cztery topowe kluby w Polsce, a także wiele reprezentantek kraju. Półfinały ułożyły się bardzo ciekawie. Czeka nas starcie faworytów z podtekstem historycznym, bo KGHM MKS Zagłębie Lubin może dogonić PGE MKS El-Volt Lublin pod kątem całościowej liczby Pucharów Polski. Drużyny z Elbląga i Piotrkowa mają natomiast wyjątkową szansę na awans do finału. Jestem pewien, że czekają nas dwa dni pełne emocji.

Wiceprezydent Elbląga Piotr Kowal podczas konferencji poinformował również, że Miasto Elbląg także w przyszłym roku będzie gospodarzem Final Four Pucharu Polski piłkarek ręcznych.

Podczas konferencji prasowej zaprezentowany został również puchar, o który będzie się toczyła rywalizacja w weekend w Elblągu. Po konferencji trofeum rozpoczęło tournée po mieście w ramach akcji „Tour de Puchar Polski po Elblągu”. To okazja do rozmów, zobaczenia pucharu z bliska, zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z pucharem oraz zawodniczkami i poczucia atmosfery zbliżającego się Final4! Puchar odwiedzi uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3, Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka przy ul. Moniuszki (w godz. 15:00-16:00) oraz Centrum Handlowe Ogrody przy ul. Płk. Dąbka (w godz. 17:00-19:00).

Harmonogram turnieju Final Four Pucharu Polski Kobiet w sezonie 2025/2026:

Sobota, 9 maja:

godz. 15.30: KGHM MKS Zagłębie Lubin – PGE El-Volt Lublin

godz. 18.00: KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski – Energa Start Elbląg

Niedziela, 10 maja:

godz. 15.00: finał