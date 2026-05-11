Elbląski Park Wodny Dolinka w przygotowaniu na sezon letni

Park Wodny Dolinka w przygotowaniu na sezon letni

Otwarcie Parku Wodnego Dolinka w 2025 roku okazało się jednym z najważniejszych wydarzeń w Elblągu. Inwestycja szybko zdobyła ogromną popularność, stając się ulubionym miejscem letniego wypoczynku zarówno dla mieszkańców miasta, jak i turystów z całej Polski. Mimo słabej pogody, wysoka frekwencja w ubiegłorocznym sezonie, ponad 67 tysięcy osób, pokazała, że taki obiekt w naszym mieście był potrzebny, a sama inwestycja okazała się „strzałem w dziesiątkę”.

Obecnie na terenie obiektu prowadzone są prace przygotowawcze i konserwacyjne. Obejmują one m.in. czyszczenie niecek basenowych, przeglądy urządzeń technicznych oraz instalacji, montaż elementów wyposażenia, a także gruntowne porządkowanie nawierzchni okołobasenowej. Wszystkie działania mają na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i komfortu przyszłych użytkowników.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie obiektem, zaplanowano również rozbudowę parkingu. Jeszcze przed szczytem sezonu letniego parking przy kompleksie basenowym zostanie powiększony o dodatkowe 100 miejsc postojowych. W związku z prowadzonymi pracami oraz koniecznością zabezpieczenia dostępności miejsc dla odwiedzających, od maja do końca sierpnia wstrzymana zostanie sprzedaż karnetów parkingowych dla podmiotów zewnętrznych. Decyzja ta podyktowana jest troską o wygodę i płynność obsługi gości.

Przygotowania do sezonu przebiegają zgodnie z planem, a wszystkie prowadzone działania mają na celu jak najlepsze przygotowanie obiektu na przyjęcie mieszkańców i turystów. Tegoroczne lato ma być nie tylko kontynuacją sukcesu ubiegłego sezonu, ale również okazją do dalszego podnoszenia jakości i komfortu korzystania z kompleksu.