Do Fromborka, na magiczną Noc Muzeów

Zapraszamy do Fromborka w tę magiczną muzealną noc

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ma wielką przyjemność zaprosić na kolejną edycję Europejskiej Nocy Muzeów, tym razem pod hasłem Pod gwiazdami dawnych mistrzów. Szesnasty maja stanie się okazją do wyjątkowej podróży w czasie. Od godziny 17.00, w przestrzeni zespołu poszpitalnego Św. Ducha, na terenie Parku Astronomicznego oraz przy Wieży Kopernika na Wzgórzu Katedralnym, goście spotkają dawnego astronoma, kram alchemika, stanowisko z średniowieczną kuchnią, zajrzą do średniowiecznej biblioteki i będą mogli nauczyć się wytwarzania pergaminu oraz renesansowej kaligrafii. Nie zabraknie też atrakcji dla miłośników dawnej broni – będzie średniowieczna zbrojownia oraz walki rycerskie.

Poniżej plan wszystkich atrakcji.

Pod gwiazdami dawnych mistrzów

16 maja

17.00–24.00

Wzgórze Katedralne, ul. Katedralna 8

17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20 Seanse astronomiczne Wejściówki do pobrania w kasie głównej w dniu imprezy, możliwe rezerwacje telefoniczne i mailowe (do 15 maja) (Planetarium)

17.00–21.00 Pracownia średniowiecznego astronoma. O wyposażeniu, mapach i pomiarach opowie dr Michał Górny, historyk mediewista, archeolog, miłośnik techniki średniowiecznej (pod Wieżą Kopernika)

Dział Historii Medycyny w zespole poszpitalnym Św. Ducha, ul. Stara 6

17.00–22.00 Zwiedzanie Szpitala Św. Ducha Nowa wystawa Żywot mój dzień wczorajszy, który już przeminął. Bolesna nie(obecność) czyli sztuka portretowania zmarłych – kuratorka dr Jowita Jagla

17.00–22.00 W średniowiecznej bibliotece. Prezentację starodruków i ksiąg przedstawi Dariusz Krawczyk, rekonstruktor epoki XV-wieku (kaplica św. Anny)

17.00–20.00 Niezłe ziółka. Warsztaty kaligrafii inspirowanej Herbarzem polskim poprowadzi dr Julian Czurko, historyk sztuki, kulturoznawca, miłośnik sztuki średniowiecza, północnego renesansu i kaligrafii (ogród)

17.00–20.00 Jak pergamin robiono. Wyrabianie pergaminu na tarcze, latarenki i księgi zaprezentuje Bogdan Górny, rekonstruktor i pasjonat dawnego rzemiosła (ogród)

17.30, 18.30, 19.30 O sztukach tajemnych i… mniej tajemnych. Pokazy alchemii w wykonaniu dr. chemii Bartosza Koźniewskiego, alchemika w trzecim pokoleniu i maniaka eksplozji (ogród)

17.30–20.00 Kuchnia epoki Kopernika. Kulinarne tajemnice zdradzać będzie Zorjana Polenik, archeolożka i rekonstruktorka (ogród)

Park Astronomiczny na Żurawiej Górze, Ronin 25

17.00–24.00 Zwiedzanie

17.30, 18.30 Oprowadzania po pawilonach z historycznymi teleskopami

17.00–21.00 Odkryj sekrety Parku Astronomicznego. Gra terenowa dla dzieci w wieku 5–12 lat. Start w pawilonie głównym (recepcyjnym)

17.00–23.00 Zbrojownia rycerska. Warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży z udziałem Pocztu Rycerskiego herbu Sobol (teren parku)

20.00–20.30 Pokaz walk mieczem i tarczą. Wystąpi Poczet Rycerski herbu Sobol (przed pawilonem głównym)

22.00 Pokaz nocnego nieba (przy dobrej pogodzie)

Wstęp do wszystkich obiektów MMK – 5 zł. Pokaz w Planetarium dodatkowo płatny – 5 zł.