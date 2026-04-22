To jedna z największych tego typu imprez biegowych w kraju. W weekend Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna

Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna to wydarzenie, które od 2022 roku przyciąga na Wysoczyznę Elbląską coraz większą liczbę amatorów trailu - czyli biegania w terenie naturalnym. Tegoroczna edycja będzie rekordowa - w rywalizacji dorosłych weźmie udział 1500 zawodników, a w towarzyszących biegach Wysoczyzna Junior – 250 młodych biegaczy.W piątek (24.04) o godzinie 18:30 wystartuje najkrótszy dystans imprezy, czyli Huk Sowy (6 km), którego trasa zostanie poprowadzona w elbląskiej Bażantarni. Podczas zmagań na tym dystansie planowane jest stworzenie punktu kibicowskiego na ostatnim odcinku trasy. Zbiórka chętnych do kibicowania odbędzie się bezpośrednio po starcie.W sobotę (25.04) o godzinie 04:00 wystartują śmiałkowie, którzy zmierzą się z najbardziej wymagającym dystansem Ryk Jelenia (103 km). Rywalizacja na tym dystansie zapowiada się wyjątkowo ciekawie, gdyż w rywalizacji mężczyzn na starcie staną dotychczasowi zwycięzcy najdłuższych dystansów Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny – Tomasz Szałachowski (Dobre Miasto) oraz Artur Jendrych (Świdnik).

„W imprezie wezmą udział zawodnicy z całego kraju i zagranicy, ale również wielu elblążan. Już od kilku miesięcy widzimy wzmożony ruch na ścieżkach Bażantarni i bardzo cieszymy się, że dokładamy cegiełkę do wzrostu popularności biegania trailowego oraz ultra w naszym mieście. Mamy głęboką nadzieję, że udaje nam się również skutecznie promować Wysoczyznę Elbląską, która ma niesamowity potencjał pod kątem rozwoju turystyki aktywnej” – mówi Piotr Matkiewicz, dyrektor imprezy.

Impreza oprócz emocji wywoła również niewielkie utrudnienia w ruchu. Od piątku (24.04) do niedzieli (26.04) nie będzie możliwości korzystania z parkingu przy Muszli Koncertowej (ul. Marymoncka). Na czas startów dystansów Ryk Jelenia oraz Pisk Lisa, tj. w dniu 25.04 (sobota) w godz. 03:55–04:10 oraz w dniu 26.04 (niedziela) w godz. 10:55–11:10, chwilowo zamknięta dla ruchu będzie również ul. Sybiraków. Dodatkowo w dniu 25.04 (sobota) zawodnicy startujący na długich dystansach przecinać będą drogi publiczne, (ul. Królewiecka w Dąbrowie oraz ul. Fromborska w Krasnym Lesie).

Wszelkie szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na oficjalnej stronie wydarzenia www.ultrawysoczyzna.pl oraz profilu na Facebooku.