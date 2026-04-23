Działania elbląskiej drogówki na przejazdach kolejowych

KaJot
2026-04-23 12:48

Policjanci ruchu drogowego cyklicznie prowadzą działania ukierunkowane na wybranych uczestników oraz miejsca szczególnie narażone na niebezpieczne zdarzenia. Tym razem funkcjonariusze skupili swoją uwagę na przejazdach kolejowych, realizując akcję pod nazwą „Bezpieczny przejazd kolejowy”.

Przejazd kolejowy na Malborskiej w Elblągu

Autor: Policja Elbląg/ Materiały prasowe

Dzisiaj (23.04.2026 r.) od wczesnych godzin porannych policjanci, wspólnie ze strażnikami miejskimi, kontrolują zachowania uczestników ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Choć wypadki w tych miejscach nie stanowią największego odsetka zdarzeń drogowych, to jednak ze względu na ich charakter i często tragiczne skutki, pozostają one w stałym zainteresowaniu służb. W trakcie działań wykorzystywany jest również dron, który pozwala na skuteczniejsze monitorowanie sytuacji oraz ujawnianie wykroczeń.

Prowadzone działania mają nie tylko charakter kontrolny, ale także edukacyjny. Funkcjonariusze przypominają o obowiązujących przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa, które należy zachować podczas zbliżania się do przejazdu kolejowego i jego przekraczania. Na drogach dojazdowych znajdują się odpowiednie znaki ostrzegawcze, a na samych przejazdach często ustawione są znaki zakazu, w tym znak „STOP”, do których bezwzględnie należy się stosować. Policjanci podkreślają, że lekceważenie tych zasad może prowadzić do tragedii.

Zgodnie z przepisami kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, upewnienia się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy, a także dostosowania prędkości tak, aby w razie potrzeby móc bezpiecznie zatrzymać pojazd. W sytuacji unieruchomienia pojazdu na torach należy niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeśli nie jest to możliwe – ostrzec maszynistę o zagrożeniu.

Przepisy jasno określają również zakazy. Kierujący nie może wjeżdżać na przejazd przy opuszczających się lub podniesionych jeszcze zaporach, objeżdżać rogatek, wyprzedzać na przejeździe ani bezpośrednio przed nim, a także wjeżdżać na przejazd, gdy po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Policjanci apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów, przypominając, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to często kwestia życia i śmierci.