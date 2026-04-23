Działania elbląskiej drogówki na przejazdach kolejowych

Dzisiaj (23.04.2026 r.) od wczesnych godzin porannych policjanci, wspólnie ze strażnikami miejskimi, kontrolują zachowania uczestników ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Choć wypadki w tych miejscach nie stanowią największego odsetka zdarzeń drogowych, to jednak ze względu na ich charakter i często tragiczne skutki, pozostają one w stałym zainteresowaniu służb. W trakcie działań wykorzystywany jest również dron, który pozwala na skuteczniejsze monitorowanie sytuacji oraz ujawnianie wykroczeń.

Prowadzone działania mają nie tylko charakter kontrolny, ale także edukacyjny. Funkcjonariusze przypominają o obowiązujących przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa, które należy zachować podczas zbliżania się do przejazdu kolejowego i jego przekraczania. Na drogach dojazdowych znajdują się odpowiednie znaki ostrzegawcze, a na samych przejazdach często ustawione są znaki zakazu, w tym znak „STOP”, do których bezwzględnie należy się stosować. Policjanci podkreślają, że lekceważenie tych zasad może prowadzić do tragedii.

Zgodnie z przepisami kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, upewnienia się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy, a także dostosowania prędkości tak, aby w razie potrzeby móc bezpiecznie zatrzymać pojazd. W sytuacji unieruchomienia pojazdu na torach należy niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeśli nie jest to możliwe – ostrzec maszynistę o zagrożeniu.

Przepisy jasno określają również zakazy. Kierujący nie może wjeżdżać na przejazd przy opuszczających się lub podniesionych jeszcze zaporach, objeżdżać rogatek, wyprzedzać na przejeździe ani bezpośrednio przed nim, a także wjeżdżać na przejazd, gdy po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Policjanci apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów, przypominając, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to często kwestia życia i śmierci.