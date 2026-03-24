wGotowości. Ponownie na Warmii i Mazurach

Cywile w gotowości

Pierwsze tegoroczne szkolenie „wGotowości” w województwie warmińsko-mazurskim zorganizował 45 Olsztyński Batalion Lekkiej Piechoty. Jego instruktorzy na początek przygotowali dla uczestników solidną dawkę wiedzy o podstawach bezpieczeństwa w sieci i podczas korzystania z urządzeń mobilnych. Później szkolenie przeniosło się w plener, gdzie szkoleni w praktyce zapoznawali się z technikami przetrwania, mogli ćwiczyć orientowanie się w terenie i nawigowanie z użyciem mapy i kompasu, a także – pod okiem ratowników medycznych – spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy i obsłudze automatycznego defibrylatora (AED). Tak wygląda podstawowy kurs bezpieczeństwa, czyli jeden z czterech modułów szkoleniowych, dostępnych w programie „wGotowości”. Trzy pozostałe są bardziej wyspecjalizowane i skupiają się na jednym zagadnieniu: to kurs medyczny, kurs przetrwania i kurs cyberhigieny.

Program „wGotowości” to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego, będąca odpowiedzią na współczesne wyzwania geopolityczne. Jego celem jest systemowe wzmacnianie odporności państwa poprzez edukację obywateli. - W świecie, w którym zagrożenia hybrydowe, cyberataki i dezinformacja są równie groźne, jak działania militarne, bezpieczeństwo państwa zależy nie tylko od armii i służb mundurowych, ale również od całego społeczeństwa – podkreślają Terytorialsi.Program ruszył w marcu, potrwa do końca listopada. Na Warmii i Mazurach szkolenia będą organizowane w każdym z batalionów 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT: w Giżycku, Morągu, Braniewie, Ełku i Olsztynie. Zapisać można się za pośrednictwem aplikacji mObywatel, albo w specjalnej aplikacji wGotowości, gdzie znaleźć można też podstawowe informacje o dostępnych modułach szkoleniowych.

Tegoroczna odsłona to kontynuacja pilotażu, przeprowadzonego jesienią ubiegłego roku. Wówczas w całym kraju szkolenia przeszło ponad szesnaście tysięcy osób.