Bez śwateł pod elbląską Szkołą Muzyczną. Wyłączona sygnalizacji

KaJot
2026-04-21 14:12

Uwaga kierowcy. W środę 22 kwietnia prowadzone będą prace na sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Traugutta i Grota Roweckiego. To duże skrzyżowanie, więc przejazd może być utrudniony.

Skrzyżowanie Pod Szkołą Muzyczną w Elblagu

i

Autor: UM Elbląg/ Materiały prasowe

Uwaga wyłączenie sygnalizacji świetlnej

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z rozbudową sygnalizacji świetlnych poprzez połączenie istniejących sterowników z Miejską Siecią Szerokopasmową Departament Zarząd Dróg informuje, że w najbliższą środę (22.04.2026 r.) zostanie wyłączona z pracy sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego – Romualda Traugutta. Prace polegać będą na modernizacji elementów istniejącej szafy sterowniczej sygnalizacji świetlnej, w celu zapewnienia włączenia do MSS i usprawnienia zarządzania pracą sygnalizacji.

Prosimy pieszych oraz kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.