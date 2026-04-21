Bez śwateł pod elbląską Szkołą Muzyczną. Wyłączona sygnalizacji

Uwaga wyłączenie sygnalizacji świetlnej

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z rozbudową sygnalizacji świetlnych poprzez połączenie istniejących sterowników z Miejską Siecią Szerokopasmową Departament Zarząd Dróg informuje, że w najbliższą środę (22.04.2026 r.) zostanie wyłączona z pracy sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego – Romualda Traugutta. Prace polegać będą na modernizacji elementów istniejącej szafy sterowniczej sygnalizacji świetlnej, w celu zapewnienia włączenia do MSS i usprawnienia zarządzania pracą sygnalizacji.

Prosimy pieszych oraz kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.