Scena przy Stoliku. Tym razem w elbląskim teatrze “Dekalog”

„Dekalog VIII – Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”, to jedna z najbardziej poruszających części tego cyklu. To opowieść o spotkaniu dwóch kobiet – Zofii cenionej profesorki etyki oraz Elżbiety – amerykańskiej badaczki żydowskiego pochodzenia, która jako dziecko, podczas wojny szukała schronienia po aryjskiej stronie Zofia odmówiła jej wówczas pomocy, zasłaniając się kwestią wiary i zasad.

Jakie są granice etyki? Czy istnieją sytuacje, które usprawiedliwiają kłamstwo? Czy na te pytania usłyszymy odpowiedź?

Zapraszamy do elbląskiego teatru a na scenie: Irena Adamiak, Marta Masłowska, Patrycja Bukowczan i Dariusz Siastacz.

Autorzy: Krzysztof Kieślowski i Krzysztof Piesiewicz; adaptacja: Agnieszka Lipiec- Wróblewska, polska reżyserka spektakli teatralnych, telewizyjnych i radiowych, scenarzystka i autorka filmów dokumentalnych.

Spotykamy się 20 kwietnia 2026 r. godz.17.00 duża scena elbląskiego Teatru, bilety w cenie 10 złotych do nabycia w kasie i na stronie teatru.