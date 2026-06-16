Strajk ostrzegawczy w elbląskim ZUS i jego pododdziałach

Strajk ostrzegawczy potrwa w środę w godz. 8:00 – 10:00. Pracownicy ZUS domagają się m. in. wyższych wynagrodzeń. Jak mówią

- Nie jesteśmy przeciwko naszym klientom, pracujemy dla Was i walczymy o lepsze warunki. Przepraszamy za utrudnienia w czasie strajku. Strajk jest legalny, ponieważ dopełniliśmy wszelkich procedur przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pokażmy, że potrafimy działać razem dla wspólnego dobra pracowników ZUS – informują związkowcy.

Decyzję o strajku ogłosiły cztery działające w ZUS organizacje związkowe. W liście skierowanym do premiera związki zawodowe podkreśliły, że wyczerpane zostały wszystkie możliwości prowadzenia konstruktywnego dialogu z pracodawcą. Zarzucają także bierność Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz brak reakcji na pogarszającą się sytuację kadrowo-płacową w ZUS.

Pracownicy ZUS proszą klientów, by 17 czerwca w godz. 8-10 i załatwiać sprawy elektronicznie.