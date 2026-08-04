Nowoczesne tramwaje z Turcji w Elblągu. Prezydent: powstają zgodnie z planem

Przedstawiciele Tramwajów Elbląskich oraz urzędu miejskiego zakończyli wizytę w zakładzie producenta, gdzie sprawdzali postęp prac nad nowymi pojazdami. „Spotkania miały na celu sprawdzenie postępu prac oraz potwierdzenie, że projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przebiega zgodnie z harmonogramem. Producent potwierdził, że dokumentacja techniczna zostanie ukończona do końca sierpnia, a produkcja tramwajów rozpocznie się we wrześniu tego roku. Na obecnym etapie nie zidentyfikowano zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na termin realizacji kontraktu” – przekazano w komunikacie.

Jak przebiega produkcja nowych tramwajów?

Jakie korzyści przyniesie nowy tabor?

Urzędnicy z Elbląga będą aktywnie uczestniczyć w odbiorach kluczowych elementów tramwajów już na etapie produkcji, co pozwoli miastu kontrolować jakość wykonania taboru. Równocześnie prowadzone są przygotowania do integracji nowych tramwajów z systemem informacji pasażerskiej oraz planowanie zaplecza serwisowego. „Dzięki temu miasto zyskuje realny wpływ na jakość wykonania nowego taboru. Równolegle trwają prace nad przygotowaniem tramwajów do eksploatacji w Elblągu, w tym integracją z systemem informacji pasażerskiej oraz planowaniem zaplecza serwisowego” – wyjaśnili.

Kto odpowiada za realizację projektu?

Za realizację zamówienia odpowiada firma Bozankaya, która dostarcza tramwaje do wielu miast w Europie i Azji. Wśród jej klientów są m.in. miasta w Rumunii, Serbii, Włoszech, a także w Czechach i Turcji. Zakup tramwajów jest częścią większego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Źródło PAP.