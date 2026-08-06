Plażowa siatkówka na elbląskiej Dolince

Plażówka na Dolince

Siatkówka plażowa rządzi się swoimi prawami. Na piasku liczy się nie tylko samo zagranie, ale też błyskawiczne porozumienie między zawodnikami. W duecie nie ma czasu na poprawki, a każdy błąd od razu kosztuje punkt i odbija się na wyniku. Jeżeli tworzycie zgrany zespół, koniecznie sprawdźcie swoje siły w niedzielnej rywalizacji.Do turnieju można zgłaszać dwuosobowe zespoły, a na liście startowej znajdzie się miejsce dla maksymalnie 16 drużyn. To oznacza, że o miejsce w turniejowej drabince warto zadbać odpowiednio wcześniej.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza Google i potrwają do 6 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc. Przed zgłoszeniem warto dokładnie zapoznać się z regulaminem turnieju. Zawodnicy powinni również pamiętać o wypełnieniu oświadczenia uczestnika, a osoby niepełnoletnie o dostarczeniu zgody podpisanej przez rodzica lub opiekuna. Komplet dokumentów pozwoli sprawnie przejść weryfikację przed rozpoczęciem rywalizacji.

Jeśli macie już swoją turniejową parę, nie ma na co czekać. Do zobaczenia na boisku już w najbliższą niedzielę.

Współorganizatorem wydarzenia jest Integracyjny Klub Sportowy "ATAK".