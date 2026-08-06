Spotkania z Perseidami 2026. Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza

Spotkania z Perseidami 2026 we Fromborku

Perseidy to rój meteorów związany z kometą 109P/Swift-Tutle. Pozostawiane przez gwiezdnego gościa pył i drobne okruchy skalne wpadają w ziemską atmosferę z dużą prędkością, tworząc piękne zjawisko roju meteorów. Każdego roku w sierpniu orbita Ziemi przecina orbitę komety, która odwiedza te okolice co 133 lata, a po raz pierwszy została zaobserwowana w lipcu 1862 r.

7-16 sierpnia

16.30, 17.30, 19.30 – zwiedzanie pawilonów Parku Astronomicznego z przewodnikiem (wstęp z biletem do obiektu)

21.00 – nocne pokazy nieba i obserwacje meteorów, przy dobrej pogodzie (wstęp z biletem do obiektu)

Zapraszamy na zwiedzanie z grą terenową – zbieranie naklejek i uzupełnianie mapki Parku Astronomicznego. Oprócz zwiedzania zapraszamy na stanowisko z ciekawostkami optycznymi, grami i zabawami logicznymi: złóż węża w kostkę, ułóż klocki tak by rzucały cień taki jak na rysunku, sprawdź czy można zbudować piramidę z kulek albo z innych elementów, rozłącz części łamigłówki (metalowe puzzzle) bez użycia siły, poszukaj gdzie znikają pieniądze w magicznej skarbonce, zbuduj coś ciekawego z magnetycznych klocków.

12 sierpnia

18.00-20.00 – obserwacje częściowego zaćmienia Słońca na Promenadzie nad Zalewem Wiślanym (wydarzenie bezpłatne)

Zapraszamy na wspólną obserwację częściowego zaćmienia Słońca. Będziemy wykorzystywać do tego teleskopy LUNT i ZEISS oraz rekonstrukcję XVII-wiecznej lunety. Na uczestników czekają również warsztaty „Wokół Słońca – zbuduj własne okulary do obserwacji zaćmienia”, gdzie samodzielnie będzie można wykonać specjalne okulary wyposażone w certyfikowaną folię Baader AstroSolar.