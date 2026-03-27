Smocze łodzie znów na rzece Elbląg

Treningi ruszają 1 kwietnia i będą odbywać się trzy razy w tygodniu. Każda łódź mieści 8–10 wioślarzy oraz dobosza, który nadaje rytm wiosłującym. To doskonały sposób na poprawę wytrzymałości, siły mięśniowej i umiejętności pracy w zespole.

Zajęcia odbywają się na Przystani Kajakowej MOSiR przy ul. Radomskiej 5 w poniedziałki, środy i piątki o 16:00 i 17:15 oraz w soboty od 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu ze sternikiem. Każdy trening trwa 60 minut, a 20 minut przed startem przewidziany jest instruktaż. W razie dostępności sternika możliwe jest także umówienie zajęć w innym terminie.

Rezerwacji można dokonać, wysyłając zgłoszenie na [email protected]. Po potwierdzeniu terminu przez MOSiR, obowiązuje opłata za obsługę sternika w wysokości 185 zł, płatna na konto: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu – Bank Millennium S.A.: 08 1160 2202 0000 0006 2160 6633 – najpóźniej dzień przed treningiem.

Przed wejściem na wodę każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, dostępnym na stronie MOSiR oraz w Przystani Kajakowej. Korzystanie z łodzi oznacza akceptację jego zapisów.

Wyścigi Smoczych Łodzi odbędą się w sobotę, 27 czerwca i będą jednym z elementów obchodów Dni Elbląga.