„Senior w formie – rozwój usług społecznych w Elblągu”

Gmina Miasto Elbląg pozyskała środki w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w otwartym naborze: Stowarzyszeniem Inicjatywy Przyszłości oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz poprawa jakości życia 600 osób starszych z terenu Elbląga, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Działania obejmą również ich opiekunów oraz wolontariuszy zaangażowanych w pomoc seniorom.

W ramach projektu zaplanowano:

zwiększenie dostępu 600 osób starszych oraz 120 ich opiekunów do zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych,wzrost aktywności społecznej i integracji seniorów poprzez warsztaty, zajęcia grupowe, wyjazdy, spotkania międzypokoleniowe i kampanie informacyjne,podniesienie kompetencji 600 osób starszych w zakresie samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym i społecznym oraz profilaktyki zdrowotnej,rozwój kompetencji 280 wolontariuszy w zakresie skutecznej komunikacji, rozpoznawania potrzeb seniorów i wspierania ich aktywności,wsparcie 120 opiekunów osób starszych poprzez szkolenia, konsultacje specjalistyczne oraz opiekę wytchnieniową,wzmocnienie działań promujących wolontariat na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 876 931,88 zł, z czego 8 887 931,88 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. Wkład własny obejmuje m.in. pracę wolontariuszy. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od marca 2026 r. do grudnia 2029 r.

Projekt „Senior w formie” to kolejny krok w kierunku budowania w Elblągu nowoczesnego systemu wsparcia społecznego, opartego na usługach środowiskowych, współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz aktywnym udziale mieszkańców.