Elbląg. Rusza przebudowa ul. Portowej

Rusza przebudowa ul. Portowej

Na przebudowę Portowej Elbląg pozyskał 3,4 mln euro (ok. 13,5 mln zł) dofinansowania z programu regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur” - w ramach wsparcia infrastruktury mobilności regionalnej i bezpieczeństwa. Dzięki temu możliwa będzie nie tylko wymiana nawierzchni, ale pełna modernizacja całego odcinka.

Zakres prac obejmuje przebudowę ulicy Portowej oraz skrzyżowania z Trasą Unii Europejskiej. Powstaną nowe chodniki, miejsca postojowe i ścieżka pieszo-rowerowa. Zmodernizowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz istniejąca infrastruktura techniczna. Remont przejdzie także przejazd kolejowo-drogowy. Projekt przewiduje również uporządkowanie zieleni i montaż elementów małej architektury.

Prace budowlane planowo rozpoczną się 3 marca. Wykonawcą inwestycji jest firma BALZOLA Polska. Roboty będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z Trasą Unii Europejskiej w kierunku przystani żeglarskiej i elektrociepłowni. W czasie realizacji zadania wystąpią miejscowe zwężenia jezdni w rejonie prowadzonych prac. Prosimy kierowców oraz wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.