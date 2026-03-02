Niemal 600 tys. zł dofinansowania na modernizację lodowiska Helena w Elblągu

Niemal 600 tys. zł dofinansowania na modernizację lodowiska

Pierwsza część zadania została już zrealizowana. Wykonano ścianę, która oddziela część administracyjną od części szkoleniowej i sportowej obiektu. Przebudowa przyczynia się do zmniejszenia strat ciepła oraz efektywniejszego zarządzania temperaturą w obiekcie, poprzez ograniczenie przenikania ciepła z części administracyjnej. Zwiększa także izolację akustyczną tafli lodowiska, ograniczając przenikanie hałasu z części administracyjnej.

Modernizacja oświetlenia obejmie wymianę wszystkich opraw metahalogenowych na nowoczesne oprawy LED wraz z oświetleniem awaryjno-ewakuacyjnym tafli lodowiska, aby w przypadku zaniku zasilania istniała możliwość bezpiecznego opuszczenia obiektu. Zastosowane oświetlenie charakteryzuje się wyższą efektywnością energetyczną, dłuższą żywotnością oraz lepszymi parametrami równomiernego natężenia światła nad taflą lodowiska. Dodatkowo, projekt zakłada wdrożenie systemu nowoczesnego sterowania oświetleniem, który umożliwi dostosowanie natężenia światła do różnych potrzeb funkcjonalno-użytkowych pozwalających na optymalizację kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu parametru jakościowego równomiernego pokrycia oświetlenia na tafli.

Całkowity koszt zadania to 1.152.326,00 zł.