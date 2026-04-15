Młodzi, zaangażowani, empatyczni. Gala Ośmiu Wspaniałych w Elblagu

Konkurs jest realizowany w dwóch etapach: w pierwszym etapie – miejskim wybierana jest 8 najlepszych wolontariuszy w mieście, następnie spośród tej 8 wybierana jest jedna osoba, która bierze udział w etapie ogólnopolskim, gdzie również wybierana 8 Wspaniałych wolontariuszy. Elbląg już ośmiokrotnie zdobył tytuł laureata ogólnopolskiego.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 22 kandydatów z elbląskich szkół i placówek oświatowych. Jury, pod przewodnictwem Pani Ireny Sokołowskiej przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Elblągu, wybrało Wspaniałą Ósemkę, oto laureaci XXVIII elbląskiej edycji konkursu 8 Wspaniałych:

1. Nikola Nowak – Zespół Szkół Środowiska i Usług. To ona będzie reprezentowała nasze miasto w etapie ogólnopolskim.

2. Viktoria Szewczyk – II Liceum Ogólnokształcące

3. Martyna Jarczewska – II Liceum Ogólnokształcące

4. Róża Rosińska – Zespół Szkół Gospodarczych

5. Adrianna Piątkowska – Szkoła Podstawowa nr 18

6. Wiktoria Krawczyk – Szkoła Podstawowa nr 21

7. Julia Hoebell – Szkoła Podstawowa nr 25

8. Wojciech Kaczyński – Szkoła Podstawowa nr 25

Nie sposób wymienić wszystkich działań, których podejmują się Ci młodzi ludzie. Spotkać ich możemy podczas pracy na rzecz innych między innymi w: elbląskim hospicjum, domach pomocy społecznej, schronisku dla zwierząt. Uczestniczą w wielu akcjach, zbiórkach żywności, biegach terenowych, kwestach ulicznych, na miejskich festynach i imprezach.

Nasza 8-ka Wspaniałych:

Zwyciężczynią została Nikola Nowak – uczennica 4 klasy Zespół Szkół Środowiska i Usług. Od 4 lat aktywnie działa w wolontariacie szkolnym, angażując się w liczne akcje charytatywne i społeczne. Wspierała m.in. zbiórki żywności, inicjatywy takie jak „Pola Nadziei” czy „Góra Grosza”, współpracowała z DPS „Niezapominajka” i wiele innych. To właśnie ona będzie reprezentowała nasze miasto w etapie ogólnopolskim

Viktoria Szewczyk – uczennica 4 klasy II Liceum Ogólnokształcącego. Od 4 lat działa w szkolnym wolontariacie. Zaangażowana w zbiórki żywności. Wspiera akcje i imprezy miejskie: Bieg Piekarczyka, Triathlon, Żonkilowe Pola Nadziei.

Martyna Jarczewska – uczennica 4 klasy II Liceum Ogólnokształcącego. Bierze aktywny udział podczas akcji na rzecz zwierząt. Zorganizowała targi Zainteresowań połączone ze zbiórka środków na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Ukończyła specjalistyczne szkolenie dla wolontariuszy pracujących w hospicjum i pełni regularne dyżury. Współtworzyła akcję „Czas na jesień” – pokaz mody podczas której były zbierane środki na rzecz powodzian.

Róża Rosińska – uczennica 4 klasy Zespołu Szkół Gospodarczych. Od 4 lat aktynie działa w wolontariacie. Regularnie współpracuje z wieloma instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, między innymi: Regionalnym Centrum Wolontariatu, Bankiem Żywności, Hospicjum Elbląskim, Stowarzyszeniem Teen Challenge w Elblągu, Stowarzyszeniem Amazonek, Regionalnym PCK, Fundacją Wolne Miejsce.

Adrianna Piątkowska – uczennica klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 18. Działa w szkolnym wolontariacie od 4 lat. Bierze aktywny udział w akcjach na rzecz dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych, czy też zwierząt. Zbiórki żywności, kiermasze, festyny – jest na każdym z nich.

Wiktoria Krawczyk – uczennica 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 21. Aktywnie działa w wolontariacie od dwóch lat. Angażuje się w akcje na rzecz hospicjum, szlachetna paczka, wsparcie dla schroniska. Opiekuje się i wspiera w codziennych sprawach samotną osobę (robienie zakupów, prace domowe), służy także wsparciem dla innych starszych sąsiadów potrzebujących pomocy. Udziela korepetycji koleżankom.

Julia Hoebell – uczennica 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 25. Działa w szkolnym wolontariacie od 4 lat. Prowadzi cykliczne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych z ośrodka przy ulicy Polnej. Bierze udział w akcjach organizowanych w mieście między innymi: zbiórki żywności, Żonkilowe Pola Nadziei, zbiórki na rzecz schroniska, zbiórki na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej – pomoc dla Syrii.

Wojciech Kaczyński – uczeń klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 25. Regularnie odwiedza dzieci z niepełno sprawnościami w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 przy ulicy Polnej. Poświęca im czas czytając bajki, bawiąc się i ćwicząc z nimi. Każdorazowo bierze udział w zbiórkach żywności, WOŚP, kiermaszach szkolnych i akcjach miejskich np. Żonkilowe Pola Nadziei.

Wyróżnione zostały również opiekunki kół wolontariackich:

1. Pani Marzena Maślińska Szkoła Podstawowa nr 18

2. Pani Anna Jurczak Szkoła Podstawowa nr 25

3. Pani Katarzyna Borkowska Tomasik Szkoła Podstwowa nr 21

4. Pani Anna Wawrzyniak II Liceum Ogólnkoształcące

5. Pani Anna Miecznikowska Zespół Szkół Gospodarczych

6. Pani Kamila Biedrzycka Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług.

Galę poprowadzili: Marceli Józefowicz i Maciej Markowski, a na scenie wystąpił: zespół taneczny z MDK „Mad-Cat-Crew” oraz Nina i Natalia Leonowicz.