Frombork. Nowe nabytki u Kopernika

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia w Szpitalu Św. Ducha (Dział Historii Medycyny) przy ul. Starej 6 we Fromborku.

W programie trzy interesujące prelekcje:

12:20-12:35 Jak przedstawiano Mikołaja Kopernika w nowożytności, na przykładzie „Imagines doctorum virorum e variis gentibus, elogijs brevibus ilustratae” Andreasa Valeriusa, Zdzisław Piechocki (Biblioteka i Stare Druki MMK)

12:40-12:55 Kopernik przedstawiony - wizerunki uczonego w nowo nabytych dziełach malarstwa, rzeźby i grafiki, Żaneta Wlizło (Dział Sztuki i Rzemiosła MMK)

13:00-13:15 Mikołaj Kopernik w numizmatyce - nowe nabytki (współpraca z NBP), Marta Jagła (Dział Sztuki i Rzemiosła MMK).

Dodatkowo będzie okazja aby podyskutować z prelegentami i obejrzeć wybrane obiekty z bliska.

Zapraszamy do fromborskiego Muzeum!

Na wydarzenie wstęp bezpłatny.