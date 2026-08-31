Ruszyło głosowanie w elbląskim Budżecie Obywatelskim 2027

Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2027

Głosy można oddawać:

- elektronicznie – przez stronę internetową: budzetobywatelski.elblag.eu klikając na zamieszczony tam baner. To najprostsza i najszybsza forma głosowania, do której zachęcamy.

- tradycyjnie – przez papierowe karty do głosowania, które już od przyszłego tygodnia dystrybuowane będą w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

Wypełnione karty do głosowania należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

W głosowaniu udział bierze 98 projektów. Z propozycjami mieszkańców zapoznać się można na stronie budzetobywatelski.elblag.eu.

Przypominamy, że głosować można tylko jeden raz, zaznaczając maksymalnie pięć zadań z okręgu, do którego się należy, oraz jedną inicjatywę ogólnomiejską. Głosując, należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia. W przypadku osób niepełnoletnich należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2027.

Dane, które mieszkańcy przekazują w kartach papierowych i w formie elektronicznej są wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji głosów i nie są udostępniane żadnym firmom lub instytucjom.

Przed głosowaniem na zadania w poszczególnych okręgach warto sprawdzić do jakiego okręgu głosujący/głosująca należy. Podział miasta na okręgi wyborcze dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania. Głosy oddane na zadania z innego okręgu będą nieważne.

Przypominamy o:

Ograniczeniu możliwości głosowania elektronicznego z jednego adresu IP max 5 razy dziennie co 24 godziny.Głosowanie w formie papierowej odbywać się będzie tylko na oryginalnych kartach, wydrukowanych przez Urząd Miejski, opatrzonych dodatkowo hologramem – nie będzie możliwości wydruku samodzielnego karty, czy jej kserowania. Głosy oddane na nieoryginalnych kartach będą nieważne.Oryginalne karty będą wydawane w ograniczonych ilościach – do 5 sztuk na osobę.Na kartach papierowych osoba głosująca będzie musiała złożyć własnoręczny podpis.W głosowaniu elektronicznym dodane zostanie oświadczenie głosującego o bezpośredniości głosowania przez osobę wypełniającą kartę.Na kartach papierowych umieszczona zostanie klauzula o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych, złożenie podpisu za inną osobę.