Rodzinne teatry na ulicach Elbląga już w niedzielę

Rodzinne teatry już w niedzielę

16 sierpnia (niedziela) elbląską starówkę opanują artyści, animatorzy oraz najlepsza na świecie widownia. Im nas więcej, tym lepiej. I wiecie co? Nie możemy się doczekać! – wskazują inicjatorzy rodzinnych akcji artystycznych ze Spółdzielni Socjalnej IDEA, która od 2016 roku niezmiennie realizuje zbójnickie wydarzenia dla całych rodzin w miesiącach wakacyjnych. Pomysł na działanie zrodził się z osobistej potrzeby i myśli, że „nie każdy może pojechać gdzieś dalej, by zabrać własną pociechę na spektakl, więc ściągnijmy teatry dziecięce i rodzinne do siebie” - dodają – Ten rok jest dla nas szczególny i po raz pierwszy realizujemy akcję „Rozbójnicy na ulicy” w zupełnie nowej formule. Jest radość, ale jest też stres.Tegoroczne rozbójnickie działanie zaplanowane na niedzielę 16 sierpnia jest wypełnione po brzegi atrakcjami. Na widzów czeka łącznie 5 spektakli, w tym ostatni w formie widowiska muzycznego oraz 5 działań animacyjno-warsztatowych. Wszystkie one odbędą się w przestrzeni elbląskiej starówki.Organizatorzy przygotowali szczegółowy harmonogram repertuarowy, aby łatwiej było zaplanować ten dzień. Jednocześnie zachęcają, by zapakować przekąski, napoje, zabrać ze sobą kocyk i spędzić ze zbójnicką banda cały dzień.

Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny.

Mini Festiwal Teatralny Rozbójnicy na ulicy – 10 lat!

10.00 / spektakl „O guziczku wędrowniczku” (Teatr MagMowcy)dziedziniec Galerii EL oraz rodzinne animacje i warsztaty dla małych i dużych zbójników

12.00 / spektakl lalkowy „Kropka i Kreska” (Teatr Barnaby)dziedziniec Galerii EL a po spektaklu niezwykłe CZARoMARowne warsztaty

14.00 / spektakl „Ciocia Jadzia” (Teatr Fuzja) dziedziniec Biblioteki Elbląskiej

17.00 / spektakl lalkowy „Kalamona” (Teatr Barnaby) dziedziniec Galerii EL a po spektaklu wspólne paradne przejście na teren ogrodu Biblioteki Elbląskiej, gdzie czekały będą rodzinne muzyczno-artystyczne szaleństwa warsztatowe

19.00 / spektakl muzyczny „Zwierzyniec” (Teatr Fuzja)dziedziniec Biblioteki Elbląskiej

Projekt "Rozbójnicy na ulicy" realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną IDEA przy współudziale finansowym samorządu miasta Elbląga.