Rozpoczyna się modernizacja dworca w Pasłęku

Dworzec kolejowy w Pasłęku (woj. warmińsko-mazurskie) jest aktualnie obiektem wyłączonym z użytkowania. Dzięki inwestycji PKP S.A. zostanie przebudowany z dbałością o historyczne detale i znów udostępniony podróżnym.

Wnętrze dworca stanie się nowoczesne i dostosowane do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Na parterze budynku znajdą się poczekalnia dla podróżnych i ogólnodostępne toalety. Będzie tu również miejsce na biletomat oraz na automat z przekąskami i napojami. Istotnym aspektem tej inwestycji jest porozumienie podpisane pomiędzy PKP S.A. a samorządem Pasłęka, w ramach którego Miasto zobligowało się do wynajęcia całej przestrzeni komercyjnej dostępnej w budynku dworca po zakończeniu inwestycji. Na 700 mkw. wynajętych przez samorząd znajdzie się centrum obsługi i integracji mieszkańców.

– Dbamy o to, aby zwiększać jakość obsługi pasażerów na dworcach PKP w całej Polsce, a priorytetem jest dla nas identyfikacja potrzeb pasażerów i innych użytkowników tych obiektów. Stąd też podejmujemy także decyzje o przywracaniu obsługi pasażerów na dworcach, na których nie była ona prowadzona przez wiele lat, tak jak właśnie w Pasłęku. Ale modernizacja tego dworca to nie jedyna inwestycja PKP S.A. w woj. warmińsko-mazurskim. Warto wspomnieć, że w tym toku planujemy też podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy zabytkowego dworca w Gronowie Elbląskim, a także ogłoszenie przetargu na prace projektowe związane z modernizacją dworca w Braniewie – mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. ds. inwestycji i rozwoju.

Po przebudowie dworzec w Pasłęku stanie się bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz wprowadzone liczne usprawnienia, w tym m.in. ścieżki prowadzące oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu dworzec będzie przyjaznym miejscem nie tylko dla pasażerów korzystających z poczekalni, ale także wszystkich mieszkańców Pasłęka, w tym także osób starszych i dzieci, którzy swój wolny czas będą spędzać w przestrzeni zagospodarowanej przez samorząd. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i inteligentne systemy zarządzania budynkiem. Metamorfozę przejdzie również najbliższe otoczenie budynku. W ramach prac planowana jest budowa nowych chodników i parkingu dla samochodów osobowych, a także montaż nowych elementów małej architektury i uporządkowanie zieleni.

Przy okazji realizowanej inwestycji warto wspomnieć także o historii stacji w Pasłęku. Obecny dworzec kolejowy nie jest pierwszym w tym mieście – kolej dotarła tu już w 1882 roku, ale wówczas zbudowano tylko prowizoryczny, parterowy budynek stacyjny. Na nowy, reprezentacyjny dworzec Pasłęk musiał czekać aż 30 lat. W regionie budowano już wówczas od kilku lat okazałe, neogotyckie dworce, z których dziś możemy podziwiać m.in. takie zmodernizowane obiekty, jak Iława Główna, Toruń Wschodni, Pszczółki, Kwidzyn czy Szymankowo. Dworzec w Pasłęku, zbudowany w 1912 roku, wykazuje wyraźnie wpływy nowego kierunku w architekturze – modernizmu. Mimo dwukrotnych uszkodzeń w czasie wojen i zmian dokonywanych w czasie odbudowy zachował charakterystyczną bryłę i wystrój ceglanych elewacji. Natomiast nie zachowało się wiele elementów oryginalnego wystroju wnętrza dworca.

Inwestycja związana z przebudową dworca kolejowego w Pasłęku podzielona została na dwa etapy. Pierwszy etap, czyli opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zakładającej kompleksową przebudowę obiektów wraz z placem przydworcowym, został już zakończony, a za prace projektowe odpowiedzialna była firma Maple sp. z o.o. z Katowic. Teraz czas na drugi etap inwestycji, czyli prace budowlane, które zrealizuje wybrana w przetargu firma TEXOM S.A. z Krakowa. Wartość kontraktu z wykonawcą przebudowy to nieco ponad 19 mln zł brutto. Zakończenie inwestycji planowane jest w drugiej połowie 2028 r., a dokładny termin udostępnienia obiektu pasażerom będzie uzależniony od przebiegu prac budowlanych, wykonania odbiorów technicznych i uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych na użytkowanie.