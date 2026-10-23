Przez Elbląg do wielkiego finału na stadionie w Gdańsku. Z orlika na stadion

Ogólnopolski turniej Z Orlika na stadion jest rozgrywany w sześciu kategoriach: U-13, U-14 i U-15 dziewcząt oraz chłopców

W Elblągu w każdej kategorii zobaczymy sześć najlepszych drużyn z woj. warmińsko-mazurskiego oraz woj. podlaskiego rywalizujących w grupie Pro. Zmagania młodych piłkarek i piłkarzy odbywają się na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Korczaka 34.

Jako pierwsze, w miniona środę, przystąpiły do walki zespoły dziewcząt w kat. U13. Najlepsze okazały się zawodniczki EkoSport Białystok. W kolejnych dniach przyszedł czas na ich starsze koleżanki - w czwartek w kat. U-14 najlepszy okazał się zespół Lambada Soccer Białystok. Dzisiaj na boisko wybiegną zawodniczki U-15, a od poniedziałku w kolejnych dniach odbędą się turnieje z udziałem zespołów chłopięcych: w poniedziałek kat. U-13, we wtorek U-14, a w środę U-15.

Turnieje są organizowane przy współpracy z Miastem Elbląg, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Szkołą Podstawową nr 11

- Turniej Z Orlika na Stadion to dziesiątki tysięcy młodych zawodniczek i zawodników na boiskach w całej Polsce. Za tymi liczbami stoją przede wszystkim sportowe emocje, radość z gry i pasja, które chcemy rozwijać wśród młodych ludzi. Orliki są miejscem, gdzie młodzież może rywalizować, integrować się i rozwijać swoje piłkarskie talenty. Zakończenie etapów lokalnego i regionalnego to dopiero początek kolejnych emocji w turnieju Z Orlika na Stadion - przed nami finały makroregionalne, które przybliżą najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców do wielkiego finału w Gdańsku. Trzymam kciuki za wszystkich uczestników - mówi Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki.

Do turnieju finałowego, który odbędzie się w Gdańsku, awansuje 96 najlepszych drużyn z makroregionów. 12 listopada rozegrane zostaną mecze fazy grupowej i półfinały na trzech obiektach piłkarskich, a dzień później na Polsat Plus Arenie Gdańsk odbędą się Wielkie Finały transmitowane na antenie TVP Sport.

Na 12 zwycięskich drużyn czeka zgrupowanie szkoleniowe w FC Porto, gdzie młode piłkarki i młodzi piłkarze trenować będą w jednej z najlepszych akademii w Europie. Akademia najbardziej utytułowanego portugalskiego klubu i aktualnego mistrza kraju od lat szkoli wybitne talenty. Młodzi polscy piłkarze będą również rozgrywali sparingi z młodzieżowymi drużynami „Smoków”.

Turniej Z Orlika na Stadion jest realizowany w ramach ogólnopolskiego programu Aktywna Szkoła przez Fundację Orły Sportu. Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Partnerem strategicznym turnieju jest ORLEN, a partnerem technicznym KEEZA. Więcej informacji o turnieju – na stronie ZOrlikaNaStadion.pl