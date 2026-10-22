Elbląska miejska wycieczka rowerowa. Kierunek - Błotnica i ...osiołki

Wycieczka rowerowa do Błotnicy

Wyruszymy z Elbląga i przez Jazową, Wierciny oraz śluzę Michałowo dotrzemy do Błotnicy, gdzie zatrzymamy się na farmie Ośle Uszy. W drogę powrotną ruszymy przez Jegłownik i Wikrowo, a naszą wspólną jazdę zakończymy w miejscu startu, przy napisie ELBLĄG. Po drodze nie zabraknie czasu na odpoczynek, a podczas głównego postoju na farmie będzie okazja do spotkania z jej wyjątkowymi mieszkańcami. O słodkie wsparcie energetyczne zadba Gmina Elbląg. Zobacz mapę trasy – 40 km.

Przygotujcie się na różnorodną nawierzchnię. Na trasie pojawią się zarówno asfalt i szuter, jak i zwykłe drogi polne. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny roweru i zabrać podstawowe akcesoria: zapasową dętkę w odpowiednim rozmiarze, łatki, pompkę oraz klucze.

Jaki rower zabrać?

Najlepiej sprawdzą się rowery turystyczne, gravelowe i MTB z działającymi przerzutkami. Tym razem rowery szosowe zostawiamy w domu. Mile widziane są natomiast rowery elektryczne. Szczególnie zalecamy jazdę w kasku i przypominamy o stroju dostosowanym do pogody. Wycieczka odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych, jednak w razie deszczu trasa może zostać odpowiednio zmodyfikowana.

Zabierzcie również książeczki turystyki kolarskiej PTTK, aby potwierdzić kolejny udział we wspólnej wyprawie.

Udział w wycieczce jest bezpłatny, a planowany powrót do Elbląga nastąpi około godz. 15:00.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu we współpracy z PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki, Urzędem Gminy Elbląg, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.