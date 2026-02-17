Pozytywka przy Piłsudskiego. Filia Biblioteki już po remoncie

Filia Biblioteki Elbląskiej Pozytywka po remoncie

W przestrzeni Pozytywki (tak teraz będzie się nazywała filia) zostały wydzielone strefy dostosowane do wieku użytkowników:

- Strefa dla dorosłych „Kręgi Literatury”, w której obok literatury znalazło się miejsce do wypoczynku.

- Galeria Jednego Obrazu, w której będą prezentowane prace elbląskich twórców.

- Strefa spotkań, w której na odwiedzających czeka wystawa grafik z „Baśni” braci Grimm z naszych zbiorów zabytkowych.

- Strefa dla najmłodszych „Kraina zmysłów i emocji”, w której oprócz dziecięcego księgozbioru, znajduje się sprzęt multimedialny i pomoce sensoryczne dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku rozwojowym. Będą one wykorzystywane podczas zajęć literackich, warsztatów sensorycznych oraz działań twórczych.

- Strefa dla młodzieży, w której literatura młodzieżowa została wzbogacona o kolekcje popularnych komiksów. Na młodych czytelników czeka też huśtawka społeczna, która z całą pewnością będzie doskonałym miejscem spotkań dla młodych czytelników. Na uwagę w strefie młodzieżowej zasługuje również budka akustyczna, w której można w ciszy odrabiać lekcje lub pracować nad projektem.

W holu na gości odwiedzających bibliotekę czeka wygodna kanapa i bookcrossingowy regał na książki.

Z dbałości o komfort osób ze szczególnymi potrzebami przy stanowisku obsługi w strefie dla dorosłych zainstalowano pętlę indukcyjną, a stanowiska komputerowe dla czytelników wyposażone zostały w wyraziste klawiatury.

Koszty remontu, modernizacji, zakup wyposażenia i sprzętu w 2025 roku.

Filia Nr 3 POZYTYWKA - 593.839 zł w tym:

- remont i modernizacja budynku – 233.975 zł

- zakup wyposażenia i sprzętu – 359.864 zł