Elbląg 1710 – miasto w ogniu historii: rekonstrukcja historyczna z Garnizonem Gdańsk

W sobotę, 21 lutego ta historia ożyje dzięki rekonstruktorom z grupy Garnizon Gdańsk. Czeka nas dzień pełen emocji, ruchu, dźwięków dawnej epoki i żywej historii – to nie będzie „cicha lekcja”, tylko prawdziwe widowisko. Wstęp wolny.

Program wydarzenia:

10:00 – Przemarsz z dziedzińca Biblioteki Elbląskiej pod Bramę Targową

10:30 – Inscenizacja zajęcia miasta przez Szwedów (pod Bramą Targową)

11:30 – Otwarcie strefy edukacyjnej (Sala „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej)

W strefie edukacyjnej przez cały czas trwania wydarzenia:

- stanowisko chirurga wojskowego;

- warsztat krawiecki;

- warsztat haftu historycznego;

- stoisko kupców i marynarzy;

- prezentacja sprzętu i wyposażenia żołnierskiego;

- nauka tańca historycznego;

- pokaz mundurów i strojów z epoki.

Prelekcje historyczne:

Bitwa o Elbląg w 1710 roku – miasto między imperiami;

Elbląg na szlakach handlowych Europy;

14:00 – Inscenizacja bitwy przy bramie dziedzińca Biblioteki Elbląskiej.

To wydarzenie dla całych rodzin, pasjonatów historii i wszystkich ciekawych przeszłości miasta. Przyjdźcie zobaczyć historię, którą zwykle znamy tylko z książek – tu będzie słychać kroki żołnierzy, zobaczycie stroje z epoki i poczujecie atmosferę dawnego Elbląga.