Ponad 40 mln zł wsparcia na gospodarkę wodno-ściekową na Warmii i Mazurach. Pieniądze trafią także do Braniewa

Możliwość podpisania nowych umów wynika z przekazania pod koniec 2025 roku dodatkowych środków do samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Zwiększenie limitu finansowania o ponad 68 mln zł umożliwiło weryfikację kolejnych wniosków z listy rezerwowej naboru zakończonego na początku 2025 roku. Łączna kwota przeznaczona na inwestycje wodno-ściekowe w regionie wynosi obecnie ponad 129 mln zł.

– Każda złotówka, którą możemy przeznaczyć na instalacje wodno-kanalizacyjne czy na modernizację stacji uzdatniania wody to realne wsparcie dla mieszkańców terenów wiejskich Warmii i Mazur – mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński. – Nasze województwo z powodu jego wielkości i gęstości zaludnienia ma swoje wyzwania. Dzięki dodatkowym środkom mogliśmy sięgnąć po kolejne projekty z listy rezerwowej i uruchomić inwestycje, które jeszcze kilka miesięcy temu czekały na swoją szansę. To konkretne działania poprawiające jakość życia i bezpieczeństwo sanitarne w naszych gminach. Inwestycje w wodę i kanalizację to inwestycje w zdrowie, środowisko i przyszłość naszych małych ojczyzn.

W 2025 roku wpłynęło 57 poprawnych wniosków na łączną kwotę ponad 196 mln zł. W pierwszym etapie podpisano 18 umów o wartości ponad 64 mln zł. Część inwestycji została już zrealizowana.

Nowo podpisane 16 umów o łącznej wartości 40,8 mln zł umożliwi realizację 608 podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców).

W gminie Braniewo Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością otrzyma 4 854 412,17 zł na budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Pieniądze trafiły także do gmin: Kolno,Korsze, Gołdap, Wydminy, Kiwity, Olsztynek, Stare Juchy, Działdowo, Kolno, Świątki, Ostróda, Mrągowo, Mikołajki, Płośnica, Kowale Oleckie i Zalewo.