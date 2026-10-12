Parking przy ul. Bema w Elblągu oddany do użytku

Parking przy ul. Bema już oddany do użytku

Na mieszkańców i osoby odwiedzające przychodnię czeka prawie dwa razy więcej miejsc postojowych oraz szerszy, wygodniejszy i bezpieczniejszy wjazd. Dzięki temu łatwiejsze stało się codzienne parkowanie, a dostępność miejsc dla pacjentów i personelu medycznego wyraźnie się zwiększyła. Poszerzony wjazd usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo, zwłaszcza w godzinach największego natężenia.

Prace zrealizowało Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 1,7 mln zł.