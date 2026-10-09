Jesienny weekend z elbląskim MOSiR-em

Wskakujcie na lód!

Miłośników łyżew czeka w ten weekend kilka sesji na Lodowisku Helena. W piątek będzie można pojeździć o 19:10 i 20:15 (sesja ze strefą freestyle). W sobotę na taflę zapraszamy o 13:30 (rodzinna ślizgawka), 14:40, 15:50 i 17:00. W niedzielę widzimy się o 13:30 (rodzinna ślizgawka), 14:40, 15:50 i 17:00, a ostatniej sesji towarzyszyć będzie strefa freestyle.

Bilet normalny kosztuje 15 zł, ulgowy 11 zł, a posiadacze karty „wElblągu” i Elbląskiej Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z niższych cen. Na lodowisku funkcjonuje także wypożyczalnia sprzętu, prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia pary łyżew to 13 złotych. Szczegóły oraz cały harmonogram znajdują się na stronie mosir.elblag.eu.

Woda, ruch i chwila relaksu

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka to dobry sposób na aktywne spędzenie czasu niezależnie od jesiennej pogody. Można tu popływać na basenie sportowym, skorzystać z atrakcji strefy rekreacyjnej albo postawić na spokojniejszy odpoczynek. Do dyspozycji odwiedzających są również jacuzzi i sauny, idealne połączenie po ciężkim tygodniu w pracy. To propozycja zarówno na rodzinne wyjście, jak i aktywne popołudnie czy trening. Obiekt czynny jest codziennie od 6:00 do 22:00. Szczegółowy cennik można sprawdzić na stronie mosir.elblag.eu.

Wybierz zajęcia dla siebie

Weekend warto rozpocząć aktywnie, a okazji nie zabraknie w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. W piątek na Lodowisku Helena, w górnej sali, odbędą się Turbo Spalanie o 17:30 i Body&Mind o 18:30, a na Krytej Pływalni Aqua Fitness o 20:05. W sobotę na Krytej Pływalni zapraszamy na Aqua Senior o 11:00 i 12:00. Pełny harmonogram zajęć dostępny na stronie mosir.elblag.eu.

Aktywnie na Kalbarze

Na Tor Kalbar zapraszamy przez cały weekend wszystkich miłośników rolek i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Do dyspozycji są również wielofunkcyjne boiska, które dają sporo możliwości sportowej zabawy z rodziną czy znajomymi. Niezależnie od wybranego dnia warto zabrać sprzęt i wykorzystać jesienny weekend na aktywność. Czekamy na Was od 9:00 do 18:50. Szczegóły odnośnie funkcjonowania obiektu i rezerwacji kortów tenisowych znajdują się na stronach Mosiru.