Komunikat elbląskiego Ratusza

Od wczoraj pozostajemy w stałym kontakcie z Komendą Miejską Policji w Elblągu. Współpracujemy również z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. W okolicach szkół, a także na ich terenie w ciągu dnia mają pojawiać się patrole policji, zgodnie z wczorajszym poleceniem Premiera RP. W działania prewencyjne w rejonach placówek edukacyjnych została zaangażowana dodatkowo Straż Miejska. We wszystkich miejskich szkołach zaostrzono procedury wejścia. Od godzin porannych Departament Edukacji prowadzi bieżącą wymianę informacji z dyrektorami szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz burs. Zajęcia w szkołach odbywają się zgodnie z planem. Dane dotyczące bezpieczeństwa i frekwencji są raportowane w trybie ciągłym.

Prosimy o zachowanie ostrożności, czujności i spokoju. Wszelkie niepokojące sytuacje należy zgłaszać do służb lub pracowników placówek. Apelujemy jednocześnie o śledzenie oficjalnych komunikatów, aby nie rozpowszechniać niepotwierdzonych treści.