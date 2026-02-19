Okrągła Setka. Jubileuszowa elbląska Wycieczka Rowerowa już niedzielę

Setna wycieczka na dwóch kółkach

Pierwsza wycieczka odbyła się 14 lat temu. Początkowo wydarzenie funkcjonowało pod inną nazwą, miało innego organizatora i było realizowane w cyklu kwartalnym. Nazwa „Miejska Wycieczka Rowerowa” pojawiła się w 2014 roku, a wkrótce głównym organizatorem został Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Od tego czasu wyjazdy odbywają się regularnie, co miesiąc. Dziś projekt dojeżdża do symbolicznej „setki” – liczby, za którą stoją tysiące przejechanych kilometrów i setki uczestników.Jubileuszowa trasa poprowadzi do Fiszewa – jednej z miejscowości na Żuławach Elbląskich.

Start

Start zaplanowano na 22 lutego (niedziela) o godz. 10:00 z ul. Wodnej na Starym Mieście (napis „I love Elbląg”). Trasa o długości około 39 km przebiegać będzie z Elbląg przez Helenowo i Jegłownik do Fiszewa. Powrót zaplanowano przez Gronowo Elbląskie i Karczowiska Górne, a zakończenie wspólnej jazdy przewidywane jest około godz. 15:00 przy ul. Karowej. W zależności od warunków pogodowych organizatorzy zastrzegają możliwość modyfikacji trasy. Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Trasa

Trasa prowadzi głównie po nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Organizatorzy proszą o sprawdzenie stanu technicznego roweru oraz zabranie podstawowego wyposażenia: zapasowej dętki, łatek, pompki i kluczy. Rekomendowane jest korzystanie z kasku oraz dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych. Najlepiej sprawdzą się rowery turystyczne, gravelowe lub MTB z działającymi przerzutkami; dopuszczalne są także rowery elektryczne. Warto zabrać ze sobą książeczki turystyki kolarskiej PTTK.Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu we współpracy z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki, Urząd Gminy w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.