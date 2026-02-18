Katarzyna Ziomek ukrywa się przed policją. Ma charakterystyczne znaki na twarzy

2026-02-18 17:31

Sąd w Ostródzie wydał nakaz doprowadzenia do zakładu karnego 26-letniej mieszkanki Pasłęka. Kobieta ma do odbycia karę więzienia za kradzieże, jednak unika wymiaru sprawiedliwości. Policja opublikowała wizerunek poszukiwanej. Zwracają uwagę jej charakterystyczne tatuaże.

26-latka poszukiwana do odbycia kary

KMP w Elblągu

Dlaczego policja szuka 26-latki?

Funkcjonariusze realizują postanowienie Sądu Rejonowego w Ostródzie, który wystawił list gończy za Katarzyną Ziomek. Kobieta, której ostatnim znanym miejscem zameldowania był Pasłęk, unika kontaktu z wymiarem sprawiedliwości. Mundurowi zdecydowali się na upublicznienie jej wizerunku i danych osobowych, licząc na wsparcie społeczeństwa. Szczególną uwagę na opublikowanym zdjęciu zwracają dwa niewielkie krzyże wytatuowane na policzkach poszukiwanej.

Z policyjnych akt wynika, że 26-letnia córka Zbigniewa ma zasądzoną karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Wyrok musi zostać wykonany, dlatego służby dążą do jak najszybszego ustalenia miejsca pobytu kobiety i jej zatrzymania.

Bezpośrednią przyczyną wydania listu gończego jest konieczność odbycia kary izolacyjnej w zakładzie karnym. Katarzyna Ziomek została skazana na pięć miesięcy więzienia za kradzież, co reguluje art. 278 par. 1 Kodeksu karnego. Choć komunikat policyjny sugeruje, że 26-latka mogła dopuścić się również innych czynów, to właśnie przestępstwo przeciwko mieniu stało się podstawą obecnych działań operacyjnych.

Apel do świadków

Śledczy zwracają się z prośbą o kontakt do każdego, kto może posiadać wiedzę na temat aktualnej kryjówki poszukiwanej kobiety. Nawet z pozoru błahe informacje mogą okazać się przełomowe dla organów ścigania i przyspieszyć procedurę doprowadzenia skazanej do aresztu.

Osoby dysponujące jakimikolwiek danymi w tej sprawie mogą je przekazać, korzystając z następujących kanałów komunikacji:

  • telefonicznie pod ogólnopolskim numerem alarmowym 112,
  • bezpośrednio do dyżurnego jednostki, dzwoniąc pod numer 47 734 19 28,
  • drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].

Służby zapewniają pełną dyskrecję oraz anonimowość wszystkim informatorom.

