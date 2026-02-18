Elbląg. Dolinka Swim Challenge po raz trzeci

Dolinka Swim Challenge po raz trzeci

To propozycja dla tych, którzy chcą sprawdzić swoją formę w sportowej atmosferze, ale bez presji zawodowego pływania. Zawody organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu są otwarte dla osób nieposiadających czynnej licencji Polskiego Związku Pływackiego. Każdy uczestnik może zgłosić się maksymalnie do dwóch konkurencji, a wszystkie starty będą mierzone elektronicznie. Najlepsi w swoich kategoriach wiekowych staną na podium i odbiorą medale oraz dyplomy.

Rywalizacja została podzielona na dwa dni. W sobotę (14 marca) na słupkach startowych staną dorośli. Do wyboru będą wyścigi na 50 metrów stylem dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym oraz dystanse 100 i 200 metrów stylem dowolnym. Kategorie wiekowe obejmują przedziały od 18–24 lat aż do 65+, z podziałem co pięć lat.

Niedziela (15 marca) należeć będzie do dzieci i młodzieży. Najmłodsi zawodnicy (7–10 lat) wystartują na 25 metrów stylem dowolnym oraz 50 metrów stylem dowolnym, klasycznym i grzbietowym. Starsze roczniki (11–17 lat) zmierzą się na 50 metrów w trzech stylach oraz 100 metrów stylem dowolnym. Kategorie obejmują grupy 7–8, 9–10, 11–12, 13–14 oraz 15–17 lat.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca (wtorek) poprzez serwis elektronicznezapisy.pl. Opłata startowa wynosi 40 zł dla dorosłych oraz 30 zł dla dzieci i młodzieży. Warunkiem udziału w zawodach jest prawidłowa rejestracja i wniesienie opłaty.

Dolinka Swim Challenge to dobra okazja, by sprawdzić swoje możliwości, poczuć sportową adrenalinę i stanąć do rywalizacji na profesjonalnie przygotowanym obiekcie. Jeśli pływanie to Twoja pasja – ten weekend warto zarezerwować.