Nowa szkoła w miejsce starej. Elbląską SP9 czeka rewolucja

Nowoczesny obiekt zapewni odpowiednie warunki do nauki, rozwoju i aktywności fizycznej, będącej przestrzenią funkcjonalną, bezpieczną i dostosowaną do potrzeb wszystkich użytkowników. Jednocześnie nowa placówka będzie pełnić funkcję miejsca ukrycia.

Planowany budynek szkoły będzie miał powierzchnię użytkową ok. 4800 m2. W nowej placówce znajdzie się 16 sal lekcyjnych. Uczniowie i pracownicy szkoły będą mieli do dyspozycji również salę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę wraz z zapleczem kuchennym, bibliotekę szkolną i miejską, zaplecze administracyjne, pokój nauczycielski. Obiekt zostanie również wyposażony i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Co istotne, sala gimnastyczna będzie spełniać standard pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej, co stworzy warunki na najwyższym poziomie do dalszego rozwoju tej dyscypliny w SP9.

Nowa placówka będzie służyć nie tylko uczniom. Ważnym elementem inwestycji będzie również biblioteka miejska, która stanie się przestrzenią dostępną dla lokalnej społeczności.

Realizacja zadania obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- Rozbiórkę istniejącego budynku szkoły z podziałem na etapy,

- Budowę nowego, modułowego budynku szkoły podstawowej w technologii prefabrykowanej,

- Wykonanie ukrycia zlokalizowanego w części podziemnej budynku,

- Budowę sali gimnastycznej w technologii murowanej,

- Budowę biblioteki miejskiej,

- Zagospodarowanie terenu,

- Wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej.

Zadanie zrealizuje konsorcjum firm: Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Geodetów 29 – Lider Konsorcjum oraz Ekoinbud Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Geodetów 29 – Partner Konsorcjum. Wartość podpisanej umowy wynosi 44 442 315,71 zł brutto. Całość inwestycji zostanie zrealizowana w terminie 26 miesięcy od podpisania umowy, z czego pierwsze 8 miesięcy przeznaczone zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Oznacza to, że zgodnie z planem dzieci i młodzież przekroczą mury całkowicie nowej szkoły we wrześniu 2028 r.

Przypominamy, że prace będą prowadzone etapami, a budowa będzie prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie nieprzerwanie funkcjonującej szkoły. Umożliwi to niezakłócone prowadzenie zajęć dydaktycznych aż do wykończenia nowego budynku. Zastosowanie technologii modułowej prefabrykowanej pozwoli na sprawną realizację inwestycji przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania. Obiekt spełniać będzie wymagania dotyczące efektywności energetycznej i ekologii. Szkoła zostanie wyposażona w instalację fotowoltaiczną oraz system wentylacji, co wpłynie na komfort użytkowników oraz pozwoli ograniczyć koszty eksploatacyjne budynku.