Elbląg. Emocje i zawody na pumptracku

Pumptrack to nie miejsce na nudną jazdę. Hopki, bandy i zakręty sprawdzą refleks, balans i umiejętność panowania nad sprzętem. We wtorek, 8 września, od godz. 17:00 dzieci i młodzież w wieku 8–18 lat będą mogli stanąć do sportowej rywalizacji i przekonać się, jak poradzą sobie na trasie.

Na starcie można pojawić się z rowerem albo hulajnogą – każdy uczestnik wybiera jedną kategorię. Udział w zawodach jest bezpłatny, a zapisy rozpoczną się już o 16:00 w biurze zawodów na pumptracku przy ul. Oliwskiej.

Zanim jednak ruszysz na tor, pamiętaj o dwóch rzeczach: kask jest obowiązkowy, a osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Zachęcamy także do zapoznania się z regulaminem wydarzenia.

Nie musisz być zawodowcem. Wystarczy, że lubisz jeździć i masz ochotę sprawdzić, na co Cię stać. Być może to właśnie Twój przejazd okaże się najszybszy.