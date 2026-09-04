Biegaj i skacz. Przed nami elbląski Jump&Run

DYSTANSE I TRASA

Zawody Bażantarnia Jump&Run 2026 odbędą się w trzech kategoriach: Bieg Junior, Bieg Family oraz Bieg Classic. Uczestnicy Biegu Junior i Family będą mieli do pokonania 1,5 km i 7 przeszkód, natomiast zawodnicy Biegu Classic zmierzą się z trasą 2,5 km i 10 przeszkodami. Start i meta biegów zlokalizowane będą na polanie głównej z wiatami w Bażantarni.

Bieg Junior przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Bieg Family to wspólny start dorosłego z dzieckiem od 4. roku życia. Bieg Classic przeznaczony jest dla uczestników powyżej 16. roku życia.

Podczas zawodów będzie można skorzystać z punktów odświeżania, jeden z nich będzie znajdować się na trasie zawodów, a drugi na mecie. Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal.

BIURO ZAWODÓW/ ODBIÓR PAKIETÓW

Sobota, 5 września, godz. 12:00–18:00Centrum Handlowe Ogrody, ul. Płk. Stanisława Dąbka 152

Niedziela, 6 września, godz. 8:30–13:30Polana z wiatami w Bażantarni

Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu. W takim przypadku należy przedstawić w biurze zawodów oświadczenie oraz upoważnienie podpisane przez osobę startującą (plik do pobrania) oraz ksero dowodu tej osoby (do wglądu).

W przypadku osób niepełnoletnich będą musiały przedstawić zarówno pisemną zgodę opiekuna, a także oświadczenie/upoważnienie na udział w zawodach oraz ksero dowodu tej osoby (do wglądu).

ROZGRZEWKA

Przed startem każdego biegu odbędzie się wspólna rozgrzewka dla uczestników, którą poprowadzi Magdalena Krupa.

MIEJSCA PARKINGOWE

Osoby wybierające się na Bażantarnia Jump&Run powinny pamiętać, że parkingi na terenie Bażantarni będą zamknięte. Samochody będzie można pozostawić wyłącznie na wyznaczonych parkingach: przy Górze Chrobrego (link do lokalizacji) przy ul. Kościuszki (obok cmentarza, link do lokalizacji) przy ul. Agrykola (przy Torze Kalbar, link do lokalizacji).

Organizatorzy proszą o korzystanie wyłącznie z tych lokalizacji i uwzględnienie tego podczas planowania przyjazdu na zawody.

PROGRAM IMPREZY

Sobota, 05.09.2026 r.12.00 – 18.00 wydawanie pakietów startowych oraz kart startowych – Centrum Handlowe Ogrody ul. Płk. Stanisława Dąbka 152, Elbląg.

Niedziela, 06.09.2026 r.

Bieg Junior (dzieci 6-16 lat)8:30 – 9:45 Wydawanie pakietów oraz kart startowych9:50 Wspólna rozgrzewka10:00 Start Biegu Junior (starty co 1-2 minuty w grupach około 10 osób)

Bieg Family (dorosły + dziecko)8:30 – 11:15 Wydawanie pakietów oraz kart startowych11:20 Wspólna rozgrzewka11:30 Start Biegu Family (starty co 1-2 minuty w grupach około 10 osób)

Bieg Classic (16 lat i więcej)8:30 – 13:50 Wydawanie pakietów oraz kart startowych13:50 Wspólna rozgrzewka14:00 Start Biegu Classic (starty co 1-2 minut w grupach 5-10 osobowych)15:30 Zakończenie biegu

Zachęcamy także do zapoznania się z regulaminem imprezy.

FESTYN „WYBIERZ SPORT, NIE NAŁOGI”

Niedzielnym zawodom towarzyszyć będzie festyn „Wybierz sport, nie nałogi”, promujący aktywny i zdrowy styl życia. Na uczestników czekać będą prezentacje elbląskich klubów sportowych, pokazy aikido, judo, karate kyokushin i sambo oraz możliwość spróbowania swoich sił w wybranych dyscyplinach. Nie zabraknie również sportowego sprzętu, w tym szybowca Aeroklubu Elbląskiego, wyposażenia kajakarzy, żeglarzy i hokeistów oraz stanowiska UKS Orlik Elbląg z Laser Run. Festyn będzie okazją do aktywnego spędzenia niedzieli i poznania różnych sportowych pasji.

Niezależnie od tego, czy startujecie, czy kibicujecie, warto być tego dnia z nami. Przed nami niedziela pełna sportowych emocji i dobrej zabawy. Do zobaczenia 6 września w Bażantarni!