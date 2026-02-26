Malbork – Dzielnicowi zatrzymali 36-latka, który posiadał znaczną ilość amfetaminy

Dzielnicowi podczas codziennych służb niejednokrotnie podejmują wiele interwencji, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W ubiegłym tygodniu, dzięki znakomitemu rozpoznaniu w rejonie, malborscy dzielnicowi zatrzymali 36-latka, który w miejscu zamieszkania posiadał znaczną ilość substancji psychotropowych. Podczas interwencji, funkcjonariusze znaleźli różnego rodzaju foliowe zawiniątka oraz słoik z zawartością białego proszku, który po wstępnych badaniach okazał się amfetaminą. Podczas czynności w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także gotówkę w kwocie ponad 20 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec 36-latka zastosowano także wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Przypominamy o trwającym plebiscycie #SUPERDZIELNICOWY 2026. To ogólnopolska inicjatywa realizowana wspólnie przez Komendę Główną Policji oraz Telewizję Puls w ramach kompanii społecznej #DzielnicaBezStrachu. Jej celem jest podkreślenie roli dzielnicowych jako policjantów „pierwszego kontaktu”, którzy posiadają rozeznanie w swoim rejonie służbowym oraz pozostają w kontakcie z mieszkańcami. Plebiscyt ma na celu wyróżnienie funkcjonariuszy szczególnie zaangażowanych w służbę. To także okazja dla mieszkańców, by wyrazić uznanie i wsparcie poprzez oddanie głosu na swojego dzielnicowego.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://dzielnicabezstrachu.pl

Osoby, biorące udział w plebiscycie przy pierwszym zgłoszeniu mogą krótko uzasadnić swój wybór. Następnie istnieje możliwość oddania jednego głosu dziennie przez okres trwania akcji.

Autorzy najciekawszych uzasadnień mają szansę zdobyć jedną z pięciu nagród finansowych w wysokości 1000 zł.

Zachęcamy mieszkańców do aktywnego udziału w plebiscycie oraz głosowania na najlepszego dzielnicowego z Komendy Powiatowej Policji w Malborku.