Nie śmiecisz w edukacji. Wyjątkowy projekt w Elblągu

Nie śmiecisz w edukacji to projekt skierowany do rodziców oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego, by wspierać więź z dziećmi, ich wszechstronny rozwój, a przede wszystkim przygotować do nauki pisania i czytania. To forma warsztatów dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym łączy aspekt teoretyczny z wykorzystaniem praktycznym. Kod QR zapewni dostęp do broszury, która ułatwi usystematyzowanie najważniejszy elementów teoretycznych oraz pokaże gotowe pomysły na zajęcia sensoryczne z najmłodszymi.

Autorkami projektu Nie śmiecisz w edukacji są Magdalena Gwiazdowska i Patrycja Siuciak - koleżanki, sąsiadki, matki oraz osoby mocno związane z rzeczywistością pedagogiczną, które pokazują, że nauka nie musi być nudna, a kreatywność nie jest kosztowna! Możemy rozmawiać o emocjach dzięki pomocom wykonanym choćby z papieru, a dzięki temu wychować geniusza.

Jednostki edukacyjne, które są zainteresowane przeprowadzeniem warsztatów stacjonarnie w placówce proszone są o kontakt mailowy: [email protected].